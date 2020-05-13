Doğubayazıt'ta, 167 polisle 'Güven04' uygulaması

Şehir merkezi ve ilçelerde huzur ile güven ortamının sağlanmasını amaçlayan İl Emniyet Müdürlüğü, bugün Doğubayazıt'ta 'Güven04' uygulamasını gerçekleştirdi. Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan 167 polis, metruk binaları didik didik aradı. Şüphe üzerine bazı sürücüler durdurulurken, üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Uygulamada, sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı 2 kişiye ise toplam 784 lira ceza kesildi.