Doktor Civanım filmi kaç yılında çekildi? Doktor Civanım filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
Kanal D'de bu akşam Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Doktor Civanım filmi ekrana geliyor. Kanal D ekranında yayınlanan Doktor Civanım filmini izleyen izleyicler filmin kaç yılında çekildiğini ve oyuncu kadrosunda hangi isimlerin yer aldığını araştırmaya başladı. İşte Doktor Civanım filmi hakkında merak edilenler...
Doktor Civanım filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Kemal Sunal'ın yer aldığı Doktor Civanım filminde Kemal Sunal'ın yanı sıra usta oyuncular Ali Şen, İhsan Yüce, Bahar Öztan, Ayşen Gruda ve Yadigar Ejder filmin başrollerinde yer alıyor. Peki Doktor Civanım filmi kaç yılında çekildi. oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
DOKTOR CİVANIM FİLMİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU
Doktor Civanım, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı 1982 yapımı komedi filmidir. Uğur Film ve Memduh Ün tarafından yapımcılığı üstlenen filmin senaryosunu Safa Önal ve Memduh Ün yazmıştır. Müziğini ise ünlü müzisyen Cahit Berkay hazırlamıştır. İstanbul'un köylerinden olan Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figüran olarak rol almıştır.
Konusu
Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal, hem annesini üzmemek hem de köyün cahil halkının sağlığını korumak için annesine doktor olduğunu anlatan bir mektup yazar. Çok sevinen annesi bunu köye yayınca köyün kızları Doktor sandıkları Kemal'i kendilerine aşık etmek için ellerinden geleni yapacaktır.
Oyuncular
Kemal Sunal - Kemal
Ali Şen - Rusen Aga
İhsan Yüce - İhsan Ağa
Bahar Öztan - Sümbül
Ayşen Gruda - Şadiye
Yadigar Ejder - Gaffur
Sırrı Elitaş - Yaşar
Muadelet Tibet - Huriye ana
Nermin Denizci - Asiye
Ahmet Açan - Yunus amca
Osman Çağlar - Kasaba tellalı
Ahmet Turgutlu - Kasabalı
Arap Celal - Davulcu
Ali Demirel - Murat Ateş
Ali Demir - Kasabalı
Hikmet Gül - Ayşe