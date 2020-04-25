Doktor Civanım filmi kaç yılında çekildi? Doktor Civanım filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Doktor Civanım filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Kemal Sunal'ın yer aldığı Doktor Civanım filminde Kemal Sunal'ın yanı sıra usta oyuncular Ali Şen, İhsan Yüce, Bahar Öztan, Ayşen Gruda ve Yadigar Ejder filmin başrollerinde yer alıyor. Peki Doktor Civanım filmi kaç yılında çekildi. oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

DOKTOR CİVANIM FİLMİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Doktor Civanım, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı 1982 yapımı komedi filmidir. Uğur Film ve Memduh Ün tarafından yapımcılığı üstlenen filmin senaryosunu Safa Önal ve Memduh Ün yazmıştır. Müziğini ise ünlü müzisyen Cahit Berkay hazırlamıştır. İstanbul'un köylerinden olan Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figüran olarak rol almıştır.

Konusu

Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal, hem annesini üzmemek hem de köyün cahil halkının sağlığını korumak için annesine doktor olduğunu anlatan bir mektup yazar. Çok sevinen annesi bunu köye yayınca köyün kızları Doktor sandıkları Kemal'i kendilerine aşık etmek için ellerinden geleni yapacaktır.

Oyuncular

Kemal Sunal - Kemal

Ali Şen - Rusen Aga

İhsan Yüce - İhsan Ağa

Bahar Öztan - Sümbül

Ayşen Gruda - Şadiye

Yadigar Ejder - Gaffur

Sırrı Elitaş - Yaşar

Muadelet Tibet - Huriye ana

Nermin Denizci - Asiye

Ahmet Açan - Yunus amca

Osman Çağlar - Kasaba tellalı

Ahmet Turgutlu - Kasabalı

Arap Celal - Davulcu

Ali Demirel - Murat Ateş

Ali Demir - Kasabalı

Hikmet Gül - Ayşe