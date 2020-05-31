Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi nerede, ne zaman açılacak?

23 dönüm arazi üzerinde 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet verecek olan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi bugün saat 16.00'da törenle açılıyor. Vatandaşlar sıklıkla 'Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi nerede? sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

HADIMKÖY DOKTOR İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİ NEREDE?

Arnavutköy Hadımköy'de Sultan 2. Abdulhamit Han'ın yaptırdığı tarihi hastane, pandemi hastanesi olacak. Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi pandemi hastanesine dönüştürülürken ismi ise Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi oldu.

İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ KİMDİR?

Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş, Türk siyasetçi, akademisyen, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un babasıdır.