II. Abdülhamid döneminde yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edilen Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi bugün törenle açılacak. Hastane 23 dönüm arazi üzerinde 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet verecek.

Bugün özellikle hastaneye adı verilen Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş gündem olmuş durumda... 'Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş kimdir?' soruları epey soruluyor.

DOKTOR İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ KİMDİR?

İsmail Niyazi Kurtulmuş, Fatih'de doğan dahiliye ihtisaslı tıp doktorudur. İlim Yayma Cemiyeti'nin kurucularından olan Kurtulmuş, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Numan Kurtulmuş'un babası, Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale, Erzurum, Batum ve Azerbaycan cephelerinde görev yapmış, Balkan Savaşında savaşmış ve Sakarya Meydan Savaşında yaralanarak gazi olan, latin harfleriyle yazılmış ilk Türkçe ilmihal kitabı olarak bilinen Amentü Şerhi'nin yazarı binbaşı Numan Kurtulmuş'un oğludur.

Çevresince hayırsever ve örnek kişiliğiyle tanınan İsmail Niyazi Kurtulmuş birçok hayır kurumunun kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. Hayatı boyunca perşembe günleri evinin en alt katında ücretsiz hasta muayene ettiğinden çevresince kendisine 'Sosyal Tabip' ünvanı verilmiştir.

İlerlemiş yaşına rağmen İmam Hatip Lisesi'ne kaydolmuş ve 51 yaşında İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur. Eğitim gördüğü bu süreçte Arapça, Farsça ve Kıraat dersleri almıştır. Kurtulmuş, Milli Görüş Hareketi Lideri Prof.Dr.Necmettin Erbakan'ın yakın dostu ve hareketin önde gelen isimlerindendir.