'Doktor kapıyı kapattı, parmaklarım koptu' demişti! Görüntüler ortaya çıktı

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Devlet Hastanesi'nde meydana gelmişti. Esenyurt'ta yaşayan Murat Aksarı, ilaç yazdırmak için gittiği hastanede tartıştığı doktorun, kapıyı üzerine kapatması sonucu iki parmağının koptuğu iddiasıyla doktor hakkında şikâyetçi olmuş. Aksarı, sağ elinin orta parmağı ile yüzük parmağında ezilme olduğunu, kopan parçaların ezilme nedeniyle yerine dikilemediğini söylemişti.

O ANLAR KAMERADA

O olaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde doktor odasına giren Aksarı bir süre içeride kalıyor, ardından dışarı çıkacakken kapı hızla kapatıldığı görülüyor. Aksarı'nın eli kanamaya başlıyor. Kan damlaları yere düşüyor. Görüntülerin devamında Aksarı kamera açısından çıkarken görevliler yeri temizliyor, bir başka görevli de doktor odasının önünde kopan parmak parçalarını toplayarak bir kaba koyuyor.