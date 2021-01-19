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19.01.2021 - 17:25 | | DHA

Doktor Uğur Tolun'un cenazesi, memleketine uğurlandı

Kocaeli’nde kaybolduktan 5 gün sonra menfeze düşen aracında ölü bulunan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Doktor Uğur Tolun'un cenazesi, memleketine uğurlandı

Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak günü Kartepe'de bulunan evinden çıktı. Uğur Tolun'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine Uğur Tolun'un kamyoneti ile Kartepe bölgesine gittiği düşünülerek bu bölgede arama çalışması başlatıldı.

Kartepe'de karla kaplı dağlarda her yerde arama yapıldı. Dün dağda aramalar devam ederken, Uğur Tolun'un evinin yakınlarına da bakıldı. Uğur Tolun'un kamyoneti, evine yaklaşık 300 metre uzaklıkta, demir yolunun altından geçen menfeze düşen kamyoneti bulundu. Ters dönen araçta bulunan Uğur Tolun'un öldüğü belirlendi.

Bugün Uğur Tolun'un cenazesi, İzmit Fevziye Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Uğur Tolun'un annesi Fadime, ağabeyi Ufuk, kızı Julide ile yakınları ve çalıştığı hastanenin yöneticileri ile personeli katıldı. Cenaze namazı öncesinde tabutun üzerine Fenerbahçe forması ile çevresi lacivert renkte olan sarı çiçekler bırakıldı.

Uğur Tolun'un cenazesi, memleketi İzmir'e uğurlandı. Tolun'un cenazesinin yarın Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Otoyolda inanılmaz anlar! Araç kamerasına yansıdıİzmir'de, yolcu otobüsünden kopan çamurluk, arkadan gelen otomobili teğet geçip, refüje çarptı. Trafikte büyük tehlike yaratan çamurluğun kopma ve refüje çarpma anı otomobilin araç kamerasına yansıdı.
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