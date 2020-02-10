Ä°zmir 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±kÂBayram Kaynak, mÃ¼ÅŸteki doktor Kadir SongÃ¼r, taraf avukatlarÄ±, TÃ¼rk TabipleriÂ BirliÄŸi Merkez Konseyi BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman ile Ä°zmir Tabip OdasÄ± Ã¼yeleriÂ katÄ±ldÄ±.

Tutuklu sanÄ±k Bayram Kaynak, MS rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu, bu nedenle iÅŸÂ bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, psikolojisinin bozuk olduÄŸunu belirterek, kendisine bÃ¼yÃ¼ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÃ§inde cinler olduÄŸunu, bunlarÄ±n etkisiyle suÃ§u iÅŸlediÄŸini Ã¶neÂ sÃ¼rdÃ¼.

Kaynak olay anÄ±nÄ± hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, "O Ã¶fkeyle ne yaptÄ±mÂ bilmiyorum. Normalde bunlarÄ± yapacak bir insan deÄŸilim. Aralarda ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±Â hatÄ±rlamÄ±yorum. GÃ¶zÃ¼mÃ¼ karakolda aÃ§tÄ±m. UyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± deÄŸilim. YanÄ±mda birÂ parÃ§a jilet vardÄ±. CÃ¼zdanÄ±mdaydÄ±. GÃ¼vercin besliyorum. Jileti gÃ¼vercinlerinÂ kanatlarÄ±nÄ± bantlamak iÃ§in yanÄ±mda taÅŸÄ±yorum. Jileti hangi olay Ã¼zerine ve nedenÂ Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum. Ben olaylara Ã¶fkelendim. AÄŸrÄ±larÄ±mÄ± kesecek ilaÃ§Â istiyordum." ÅŸeklinde savunma yaptÄ±.

"AÄžRI KESÄ°LMEZSE BÄ°RÄ°NÄ°ZÄ° Ä°NDÄ°RÄ°RÄ°M" DÄ°YE TEHDÄ°T ETMÄ°Åž

MÃ¼ÅŸteki asistan doktor Kadir SongÃ¼r de Ä°KÃ‡Ãœ'de fizik tedaviÂ asistanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, sanÄ±ÄŸÄ±n olaydan 5 gÃ¼n Ã¶nce gelerek diz aÄŸrÄ±larÄ±Â olduÄŸunu ve iÅŸini yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini anlattÄ±.

SanÄ±ÄŸa MS Ã¶n tanÄ±sÄ± konduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, muayene etmek istediÄŸiniÂ belirten SongÃ¼r, "AÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n MS'e baÄŸlÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek iÃ§in muayeneÂ etmek istedim. Kabul etmedi. 'Dizimdeki aÄŸrÄ±larÄ±n neden olduÄŸunu bilemeyecekÂ kadar salak deÄŸilim' dedi. Sadece aÄŸrÄ± kesici istediÄŸini sÃ¶yledi. 'AÄŸrÄ±Â kesilmezse haftaya gelir birinizi indiririm' dedi. Tehdit olayÄ±nÄ± hastaneyeÂ bildirdim." diye konuÅŸtu.

Olay sÄ±rasÄ±nda odasÄ±nda bilgisayar baÅŸÄ±nda olduÄŸunu, sanÄ±ÄŸÄ±n bir andaÂ iÃ§eri daldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan SongÃ¼r, "SanÄ±k iÃ§eri girdi, saÄŸ eli havada 'yanlÄ±ÅŸ ilaÃ§Â yazmÄ±ÅŸsÄ±n' diyerek art arda boynuma darbeler vurdu. Kanlar sÃ¼zÃ¼lmeye baÅŸladÄ±.Â Kesici bir aletin parladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. 2 parmaÄŸÄ±nÄ±n arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. ElimleÂ ittirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. DÄ±ÅŸarÄ±da bekleyen gardiyan, sanÄ±ÄŸÄ± arkadan tuttu ve dÄ±ÅŸarÄ±Â Ã§Ä±kardÄ±. KoÅŸarak acile gittim."

KAPI KAPI GEZÄ°P ARAMIÅž

Ä°zmir Tabip OdasÄ± avukatÄ± Mithat Kara, sanÄ±ÄŸÄ±n Ã§eliÅŸkili ifadelerÂ verdiÄŸini savunarak, "SanÄ±k sorgu sÄ±rasÄ±ndaki ifadesinde 'doktoru dÃ¶vmeye gittim'Â diyor, ÅŸimdi 'hatÄ±rlamÄ±yorum' diyor. Kamera kayÄ±tlarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kapÄ± kapÄ±Â gezip mÃ¼vekkili arÄ±yor. Bir hafta Ã¶nce de tehdit ediyor. Bu da tasarlamaÂ gÃ¶stergesidir." dedi.

MÃ¼ÅŸteki avukatÄ± Ä°smail Can Yavuz da "MÃ¼vekkilin odasÄ±na girmeden Ã¶ndeÂ kamera kayÄ±tlarÄ±nda kapÄ± kapÄ± gezdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Neden?" sorusunu sanÄ±ÄŸaÂ yÃ¶neltti. SanÄ±k odalara girmediÄŸini savunarak, "Ben kimseyi aramadÄ±m." yanÄ±tÄ±nÄ±Â verdi.

"SANIÄžI UZAKLAÅžTIRMASAM DAHA DA VURACAKTI"

TanÄ±k H.T. ise gardiyan olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay gÃ¼nÃ¼ hastaneyeÂ tutuklu getirdiÄŸini belirterek, "Kadir Hoca'nÄ±n muayene yaptÄ±ÄŸÄ± kapÄ±nÄ±nÂ Ã¶nÃ¼ndeydim. Ä°Ã§eriden hasta Ã§Ä±ktÄ±, aÃ§tÄ±ÄŸÄ± kapÄ±dan sanÄ±k iÃ§eri girdi. SanÄ±k ilaÃ§laÂ ilgili bir ÅŸeyler sÃ¶yledi. Tokat atar gibi saldÄ±rdÄ±. Ä°Ã§eri girdim. SanÄ±ÄŸÄ± tuttum.Â SanÄ±ÄŸÄ± uzaklaÅŸtÄ±rmasam daha da vuracaktÄ±. Ben baÅŸta tokat sandÄ±m. Sonra kesiciÂ aletle saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±m." dedi.

TanÄ±k B.Ã–. olayÄ±n olduÄŸu gÃ¼n mÃ¼ÅŸteki Kadir'le aynÄ± odada olduklarÄ±nÄ±Â ifade ederek, "SanÄ±k direk Kadir'i yaraladÄ±. SaÄŸ elini kaldÄ±rdÄ±, 1-2 defa eliÂ tokat atar gibi boynuna inip kalktÄ±. GÃ¶revli uzaklaÅŸtÄ±rmasaydÄ± eli halaÂ havadaydÄ±. Son kez vurmasÄ±na gÃ¶revli engel oldu." ifadesini kullandÄ±.

Ä°ddia makamÄ± sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devamÄ± yÃ¶nÃ¼nde mÃ¼talaa verdi.

SanÄ±k avukatÄ± sanÄ±ÄŸÄ±n ailesinin mÃ¼ÅŸteki ve ailesinden Ã¶zÃ¼r dilediÄŸiniÂ belirterek, "MÃ¼vekkilin psikotik bozukluk olarak geÃ§en bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± vardÄ±r.Â GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tedavilere iliÅŸkin tanÄ± ve ilaÃ§larÄ±n incelenmesini istiyoruz. CezaevindeÂ intihara kalkÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

Mahkeme heyeti sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tedavi veÂ ilaÃ§lara iliÅŸkin kayÄ±tlarÄ±n mahkemeye gÃ¶nderilmesine karar vererek duruÅŸmayÄ±Â erteledi.

DURUÅžMA SONRASI AÃ‡IKLAMA

Ä°zmir Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± LÃ¼tfi Ã‡amlÄ± ileÂ duruÅŸma sonrasÄ±Â gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan TÃ¼rk Tabipleri BirliÄŸi Merkez Konseyi BaÅŸkanÄ± Dr.Â Sinan AdÄ±yaman, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±nÂ hayatÄ±na kast ediliyor. SorunlarÄ±n derinine inmek lazÄ±m. TÃ¼rk Tabipleri BirliÄŸiÂ olarak saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti Ã¶nleme yasa tasarÄ±sÄ± Ã¶rneÄŸi verdik. Hala kanunlaÅŸmadÄ±."Â dedi.

MÃ¼ÅŸteki Kadir SongÃ¼r de "Boynumdaki yara izi, Ã¶mÃ¼r boyu var olacak.Â Ben yine ÅŸanslÄ±yÄ±m. Åžu an hayattayÄ±m. Benden Ã¶nce ÅŸanslÄ± olmayan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±Â arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z oldu. En bÃ¼yÃ¼k ricamÄ±z saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin yasalaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±."Â ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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