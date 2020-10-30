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30.10.2020 - 10:15 | | DHA

Doktorun otomobilinden laptop çalan 2 kişi tutuklandı!

Adana’da hastane otoparkında doktor Mustafa Zühtü Tansuğ'un otomobilinin camını kırarak laptop çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Doktorun otomobilinden laptop çalan 2 kişi tutuklandı!

Olay, 23 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. Hastane otoparkına gelen 2 kişi, üroloji doktoru Mustafa Zühtü Tansuğ'un otomobilinin camını kırarak içindeki laptopu çaldı. Durumu fark eden otopark görevlileri, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Murat Gezer ve Fırat Kolkol olduğunu tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunan laptop ise sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Gezer ve Fırat Kolkol, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

 

 

At koşturur gibi motosiklet sürdü...O anlar kameradaBursa’da "at koşturur" gibi motor süren bir kişi trafikteki bir başka kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce kişi tarafından beğenildi.
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