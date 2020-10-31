Dokuz Eylül Üniversitesi tatil mi, kaç gün tatil? Dokuz Eylül Üniversitesi uzaktan eğitim var mı?

Dokuz Eylül Üniversitesi ya da kısaca DEÜ, İzmir'de bulunan bir devlet üniversitesi. 20 Temmuz 1982 tarihinde kuruldu. Üniversitede 10 enstitü, 18 fakülte, 3 yüksekokul, 1 konservatuvar, 6 meslek yüksekokulu, 1 uygulama ve araştırma hastanesi ve 60 uygulama ve araştırma merkezi vardır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ, KAÇ GÜN TATİL, UZAKTAN EĞİTİM VAR MI?



