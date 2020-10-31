31.10.2020 - 23:47 |
Dokuz Eylül Üniversitesi tatil mi, kaç gün tatil? Dokuz Eylül Üniversitesi uzaktan eğitim var mı?
30 Ekim 2020 Cuma günü İzmir'de meydana gelen şiddetli deprem sonrasında, İzmir'de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir hafta tatil verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bu haber öğrencilerin merakını giderirken, üniversite öğrencileri ise arayışa geçti. Peki İzmir'de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi tatil mi, kaç gün tatil? Dokuz Eylül Üniversitesi uzaktan eğitim var mı? İşte okul tarafından yapılan resmi açıklama...
Dokuz Eylül Üniversitesi ya da kısaca DEÜ, İzmir'de bulunan bir devlet üniversitesi. 20 Temmuz 1982 tarihinde kuruldu. Üniversitede 10 enstitü, 18 fakülte, 3 yüksekokul, 1 konservatuvar, 6 meslek yüksekokulu, 1 uygulama ve araştırma hastanesi ve 60 uygulama ve araştırma merkezi vardır.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ, KAÇ GÜN TATİL, UZAKTAN EĞİTİM VAR MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.