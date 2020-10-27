Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

Sosyal medyada popüler olan doktorların hesaplarını taklit eden siber dolandırıcılar, hastaları çeşitli vaatler veya vakıflara bağış talebiyle dolandırıyor.

Dolandırıcıların kol gezdiği şu dönemde yeni bir dolandırıcılık çeşidi daha ortaya çıktı. Hedefte bu kez doktor hesapları var. Doktorların isim ve fotoğraflarını kullanarak sahte Instagram hesabı açan dolandırıcılar, bu hesapları gerçek sanarak takibe alan hastaları ‘yardım çeki vaadiyle dolandırıyor.

Alışveriş çekiyle

İsmine sahte hesap açılan doktorlardan biri Ankara’da doktorluk yapan genel cerrah Saadet Özer’di. Özer’in Instagram hesabı tek bir karakter dışında bire bir taklit edildi. Daha sonra ise Özer’in hastalarına, “Selam canım nasılsın?, PTT’den özel alış veriş çeki dağıtılıyor. Seni de senin cep telefonun faturalı mıydı?” diye mesaj gönderildi. Mesaj alanların birçoğu dolandırılmak istediğini fark etse de telefon numarasını yazanlar da oldu ve telefon faturalarına 58 TL yansıdı.

Dr. Özer, “Benim Instagramda doktor olarak açılmış bir hesabım vardı ve bu kişisel bir hesap değildi. O hesabımın aynısından bir tane daha açılmış. Bu hesap üzerinden de hastalarıma, PTT üzerinden pandemi çekiği dağıldığını söylemişler. Faturalı hattı olanlara bir kod göndermişler ve kodu onaylayanları da dolandırmışlar. Bu sadece benim de aynı hastanede ve Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan doktor arkadaşlarımın başına da geldi. Tuzağa düşen bir hastam karakola şikayet için gittiğinde, karakolda ‘Sahte hesap kimin adına açılmışsa onun da gelmesi gerekiyor’ demişler. O da, benim karakollarda mağdur olmamı istemediği için vazgeçmiş. Biz doktorlar kimseye çek göndermiyoruz, lütfen bu mesajlara kanmayın.”

Instagram hesabı kopyalanan doktorlardan biri de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Aile Hekimi Asistanı olan Ahmet Faruk Tosyalıoğlu. Tosyalı Instagram hesabında da, hastaları ve takipçileri ŞOK marketin hediye çekiyle dolandırılmak istedi. Dolandırıcılar tarafından takipçilere atılan mesajda da şu ifadelere yer verildi. “Selamün aleyküm nasılsın? ŞOK marketten 360 TL hediye çeki kazandım. Seni de düşündüm. Hattın faturalı mıydı?...” Durumu anlayan ve karşı tarafın dolandırıcı olduğunu anlayanlar olsa da bu mesaja da kananlar oldu. Tosyalıoğlu’nun bir arkadaşı 450 TL dolandırıcılara kaptırdı.

Yapılan dolandırıcılıkla ilgili Tosyalıoğlu da şunları söyledi: “Benim dışımda birçok doktor arkadaşımın da hesabının bu şekilde çalındığını öğrendim. Aslında bu çok eski bir dolandırıcılık kanmazlar diye düşündüm ancak kanan arkadaşlarım oldu.”

‘Bağış toplama’ yalanı

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan Doç. Dr. Demet Altun’un da hesabı defalarca çalındı. Doç. Dr. Altun’un hesabını çalanlar da, takipçilerden vakıf ve dernek için bağış topladıklarını ve telefonlarına gönderilen kodunu onaylamalarını söylediler. Hatta İBAN numarası verip para istedikleri de oldu. Altun’un bir hastası ise 350 TL gönderdi.

Adına sahte hesaplar açıldığını hastalarının uyarısıyla fark eden Altun, “Daha önce de benzer şekilde hesabım taklit edilip takipçilerim dolandırılmak istendi. En son adıma açılan taklit Instagram hesabının üzerine avukatım aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundum. İnsanlar dikkatli olsun ve bunlara kanmasınlar” uyarısında bulundu.

‘Taciz amaçlı hesap açıldı’

Ankara’da kadın doğum uzmanı olan Meltem Aksu Sönmezer’in hesabı da farklı bir amaçla taklit edildi. Hesabı taklit edenler doktorun hastalarına cinsel içerikli mesajlar yollayıp uygunsuz sorular sordu. Dr. Sönmezer de taklit edilen hesabıyla ilgili şunları aktardı: “Hastalarım uyarısıyla, adıma böyle bir hesap açıldığını öğrendim. Kadın hastalarıma, tamamen taciz amaçlı sorular yönlendirilmiş. X bir hastama ‘Sana taktığım spiralden memnun musun?’ diye soruyor. Hastam da, ‘Hocam herhalde başka hastanızla karıştırdınız’ deyince hastama ‘Eşin çok mu.... yapıyor’ diye saçma sapan sorular sorulmuş. Hesabı hemen şikayet ettim ve kapandı.

Sağlık Bakanlığı vatandaşı uyardı

Sağlık Bakanlığı, sahte telefon uygulaması kullanarak yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı. Vatandaşlara, “Sahte web sitelerine tıklamayın, güvenliğinizi tehlikeye atmayın” uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Dolandırıcılar her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj göndermektedir. Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan ‘edevlet-pandemidestekdetay.com’, ‘trkisalt.com/pandemidestek’ gibi yanıltıcı isimli web sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz.”