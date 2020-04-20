DolaylÄ± tÃ¼mleÃ§, yÃ¼klemde bildirilen iÅŸin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yeri bildiren, yÃ¼klem ile ilgili yaklaÅŸma, yÃ¶nelme ve ayrÄ±lma durumlarÄ±nÄ± gÃ¶steren bir Ã¶ÄŸedir. DolaylÄ± tÃ¼mleÃ§ diÄŸer bilinen adÄ± ile yer tamlayÄ±cÄ±sÄ±, bulunma halinde hareketin nerede yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yÃ¶nelme halinde hareketin nereye yÃ¶neldiÄŸini, ayrÄ±lma halinde ise hareketin nerden doÄŸduÄŸunu ifade etmektedir. DolaylÄ± tÃ¼mlecin cÃ¼mle iÃ§indeki kullanÄ±mÄ± Ã¶ÄŸrenildiÄŸinde TÃ¼rkÃ§e dilbilgisi cÃ¼mle kuruluÅŸu ve yapÄ±sÄ± daha iyi anlaÅŸÄ±lacaktÄ±r.Â

DolaylÄ± TÃ¼mleÃ§ Nedir?Â

DolaylÄ± tÃ¼mleÃ§, yÃ¼klemde bildirilen anlamÄ± "yaklaÅŸma, yer, yÃ¶nelme, ayrÄ±lma, bulunma, yÃ¶n ve uzaklaÅŸma" bakÄ±mlarÄ±ndan belirten bir cÃ¼mle Ã¶ÄŸesidir. DolaylÄ± tÃ¼mleÃ§ olarak gÃ¶rev yapan kelime veya kelime gruplarÄ± ismin hal eklerinden "-e, -de, -den" eklerini alarak yÃ¼kleme tÃ¼rlÃ¼ anlamlar katmaktadÄ±r. Bulunma, ayrÄ±lma ya da yÃ¶nelme hali eklerinden birini alarak kullanÄ±lan dolaylÄ± tÃ¼mleÃ§, mutlaka "-e,

Â -de, -den" eklerinden en az birini almadan bu gÃ¶revi Ã¼stlenemez. Hareket bildiren cÃ¼mlelerde, mutlaka bir mekan ve ya iÅŸin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶n bulunmaktadÄ±r.Â

CÃ¼mle iÃ§inde dolaylÄ± tÃ¼mleci bulmak iÃ§in Ã¶ncelikle yÃ¼klem tespit edilir akabinde yÃ¼kleme nerede, nereden ya da nereye sorularÄ± sorulur. Bu sorularÄ±n cÃ¼mle iÃ§inde cevabÄ± olan kelime veya kelime gruplarÄ± dolaylÄ± tÃ¼mleÃ§tir.Â

DolaylÄ± TÃ¼mleÃ§ TÃ¼rÃ¼ ve SayÄ±sÄ±Â

Â DolaylÄ± tÃ¼mleÃ§ tÃ¼rleri, isim cinsinden bÃ¼tÃ¼n sÃ¶zcÃ¼kler ve sÃ¶zcÃ¼k gruplarÄ±ndan oluÅŸur.Â

Â - BÃ¼tÃ¼n gÃ¼n evde kitap okudu. ( nerede okudu? - evde- isim soylu sÃ¶zcÃ¼k dolaylÄ± tÃ¼mleÃ§ gÃ¶revinde)

Â - Beyaz kÃ¶ÅŸk, toprak ve taÅŸlÄ± bir yolun saÄŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±.

Â ( nerede yapÄ±ldÄ±? - toprak ve taÅŸlÄ± bir yolun saÄŸÄ±nda- isim tamlamalarÄ± dolaylÄ± tÃ¼mleÃ§ gÃ¶revinde)

Â - BoÄŸaz kÃ¶prÃ¼sÃ¼ne araba ile gitti.

Â ( nereye gitti?- boÄŸaz kÃ¶prÃ¼sÃ¼ne- isim tamlamasÄ± dolaylÄ± tÃ¼mleÃ§ gÃ¶revinde)Â

Â - Okuldan aÄŸlayarak eve geldi.

Â ( nereden geldi?-okuldan- isim soylu sÃ¶zcÃ¼k- dolaylÄ± tÃ¼mleÃ§ gÃ¶revinde)Â

Â DolaylÄ± tÃ¼mlecin sayÄ±sÄ± cÃ¼mle iÃ§inde birden fazla aynÄ± ya da farklÄ± tÃ¼rden olarak bulunabilir.

Â - YarÄ±ÅŸma Ã¶ncesi idman yaparken ormanlardan, kÃ¶prÃ¼lerden, dere kenarlarÄ±ndan, tepelerden koÅŸarak geÃ§ti. ( nereden geÃ§ti? )

Â - Ali, dershaneden eve acele ile geldi. ( nereden geldi? )Â

Â - KitabÄ± masadan al ve dolabÄ±na yerleÅŸtir. ( nereden al?, nereye yerleÅŸtir? )Â

Â CÃ¼mleler Ä°Ã§erisinde DolaylÄ± TÃ¼mleÃ§ Ã–rnekleri

DolaylÄ± tÃ¼mleÃ§, -e, -de, -den eklerini alarak bulunma, yÃ¶nelme, belirtme ve Ã§Ä±kma yÃ¶nlerinden fiili tamamlamaktadÄ±r. -e, -de, -den ekleri ayrÄ± olarak da kullanÄ±labilmektedir. DolaylÄ± tÃ¼mleÃ§, yÃ¼kleme sorulan nereye?, nerede?, nereden?, kime?, kimde?, neye?, nede?, neden? SorularÄ±nÄ±n cevaplarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lar.Â

Ã–rnekler:Â

Â Biraz Ã¶nce okuldan Ã§Ä±ktÄ±. (-den)

Â Sinemadan film bittikten beÅŸ dakika sonra ayrÄ±ldÄ±. (-den)

Â Trabzon'dan bir hafta Ã¶nce uÃ§akla geldim. (-den)Â

Â Ekmek, undan yapÄ±lÄ±r. (-den)Â

Â KonuÅŸmak yasak kÃ¼tÃ¼phanede (-de)Â

Â SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bu salgÄ±n hastalÄ±k dÃ¶neminde lÃ¼tfen evde kalalÄ±m. (-de)Â

Â AradÄ±ÄŸÄ±n ders kitaplarÄ±nÄ± sahaflarda bulabilirsin. (-de)Â

Â Askerler sÄ±nÄ±rda nÃ¶bet tutuyorlardÄ±. (-de)

Â Bu olanlarÄ±n aslÄ±nÄ± babana sormalÄ±sÄ±n. (-e)Â

Â Hastaneye gitti ambulans. (-e)Â

Â Ã–mer, yaz tatili gelince kÃ¶ye gidecek ailesi ile birlikte (-e)Â

Yer soran soru kelimeleri de dolaylÄ± tÃ¼mleÃ§ olarak cÃ¼mlede gÃ¶rev almaktadÄ±rlar.Â

Â Ã–rnekler: Â

Â - Bu elbiseyi nereden aldÄ±n?

Â - Benim defterim kimde kalmÄ±ÅŸ?

Â - Sen neden uzaklaÅŸtÄ±n?Â

Â - Kime kÄ±zdÄ±n bÃ¶yle Ã§ok.

Â - KÄ±zÄ±na seslendi: - Nereye gidiyorsun benden izin almadan?

Â - Ahmet, dÃ¼n akÅŸam nerede kaldÄ±?Â

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