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01.09.2020 - 22:59 |

Dömi glas sos nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam Dömi glas sos yapılıyor. Peki milyonlarca kişinin hakkında araştırma yaptığı Dömi glas sos nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve tarifi...

Dömi glas sos nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

Fransız mutfağının vazgeçilmez sosu olan dömi glas sos evde nasıl yapılır? İşte gereken malzemeler...

MALZEMELER:

4 kilo sığır kemiği
8 litre su
1 su bardağı un
1,5 su bardağı domates salçası
1 çay bardağı beyaz şarap
3 havuç
2 baş kuru soğan
5 defne yaprağı
1 diş sarımsak
10 tane karabiber
Yarım yemek kaşığı tuz

Dömi Glas Sos | Yapılışı:

İspanyol sosunu, et suyunu ve mantarları büyük bir tencereye koyun

Tenceredeki karışımı, orta ateşte kaynatın. Kaynayınca ateşin altını kısıp 30 dakika üçte birini çekene kadar yavaş yavaş pişirdikten sonra şarabı ekleyin.

Tenceredeki sosu dibine tülbent döşenmiş süzgeçten geçirerek bir sosluğa süzüp servis edin.

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