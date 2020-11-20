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20.11.2020 - 06:09 | | Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)

Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kırıkkale'de dördüncü katındaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

 

Olay, dün akşam saatlerinde Kırıkkale Merkez ilçesine bağlı Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. 4'üncü kattaki evinde yaşayan Ahmet Aydoslu (91), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. Aydoslu'nun düştüğünü fark eden komşuları, 112 Acil çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ağır yaralanan Aydoslu, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydoslu, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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