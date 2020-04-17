Dornaz Alfa nedir, ne anlama gelir? Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan corona virüs açıklaması

Dornaz Alfa nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Corona virüsün ortaya çıkmasının ardından Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve arkadaşları uzun süredir labaratuvar'da gerçekleştirdikleri ilaç çalışmasını 23 Nisan tarihinde açıklayacaktı. Dün akşam saatlerinde yayımlanan mesajda ilacın oldukça etkili olduğu ve Dornaz Alfa hastalarının üzerinde kullanılması gerektiği açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Dornaz Alfa nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Dornaz Alfa nedir?

DORNAZ ALFA İLACI NEDİR?

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

PROF. DR. ERCÜMENT OVALI AÇIKLAMA

Ercüment Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim