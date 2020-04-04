Döşemealtı virüsü kapıda bırakıyor

İdari binaları, kamusal alanları, sosyal, sportif ve eğitim kurumlarını kapatan ve düzenli bakımını yapan Döşemealtı Belediyesi, salgına karşı aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekleyerek hizmet binası girişine “Hızlı Dezenfeksiyon Sistemi” kurdu. Belediye olarak halkın sağlığının her zaman ön planda tutulduğunu söyleyen Başkan Turgay Genç, “Rutin olarak yaptırdığımız hijyen çalışmalarına koronavirüs vakasının ülkemizde de görülmesiyle birlikte önlemlerimizi büyük oranda artırdık. İlk önce hemen kamu binaları, araçlarımız, parklarımız ve ünitelerimizi dezenfekte ederek çalışmaya başladık. Bölgemizde bulunan 400’e yakın 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın evlerini dezenfekte ettik. Onların ihtiyaçlarını karşılayacak özel gıda paketlerini dağıttık” dedi.

Çalışanların da sağlığı önemli

Belediye personelinin sağlığına da özen gösterdiklerini söyleyen Başkan Genç, “Belediyemizin girişine kurduğumuz hızlı dezenfekte sistemi sayesinde hem mesai arkadaşlarım hem de belediyemize gelmek zorunda kalan vatandaşlarımızın kıyafetleri dezenfekte ediliyor. Tek seferde 30 mm dezenfeksiyon püskürten cihaz sayesinde ayakkabı ve kıyafetlere de bulaşma şansı olan her türlü virüs yok edilmiş oluyor. Tehlikenin farkındayız ve bertaraf edebilmek için her türlü önlemimizi alıyoruz. Fakat vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını evde kalmalarını istiyoruz” diye konuştu.