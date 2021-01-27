Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu kovaladı!

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bulunan Cumhuriyet Caddesi’nde, bugün saat 15.00 sıralarında montunun şapkasını başına geçirip yüzünü de atkıyla örten kişi, bir döviz bürosuna girdi. Döviz bürosu sahibi Nuray Yıldız’a tabancayı doğrultan şüpheli, "Paraları poşete koy” dedi. Büyük korku yaşayan Nuray Yıldız çığlık atıp, altın çekme makinesiyle soyguncuya vurmaya çalıştı. Paniğe kapılan soyguncu, koşarak döviz bürosundan çıktı. Şüphelinin peşinden giden, Nuray Yıldız, elindeki altın çekme makinesini, ona doğru fırlattı.

Soygun girişimi güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ O ANLARI ANLATTI

İş yerini soymaya çalışan silahlı soyguncuyu kovalayan döviz bürosu sahibi Nuray Yıldız, o anları anlattı. Olay sırasında soğukkanlılığını koruduğunu belirten Nuray Yıldız, “Tezgah başında iş yaptığım sırada bir anda kafamı kaldırdım. Bereli, tamamen yüzü sarılı bir kişi, silahı gösterip ‘Paraları çıkartın’ dedi. ‘Dalga mı geçiyorsunuz?’ dedim. Tekrar, ‘Paraları çıkartın’ dedi. Ben de elime makineyi aldım ve üzerine gittim o da bocaladı zaten. Kaçarken arkasından bunu fırlattım. O an hiç korkmadım” dedi.

'BİRKAÇ SOKAK İLERİDE ELBİSELERİ BULUNMUŞ'

Olayı gören cadde üzerindeki başka bir dükkanın sahibi Necmi Altındeğer, “Dükkanıma yeni gelen ürünleri rafa yerleştiriyordum. O sırada olay yaşanmış. Gelen ses üzerine dışarıya baktığımda Nuray Hanım kapının önündeydi. Dilenciler bir şey yaptı sandım. Daha sonra bana, ‘Sizin oradan silahla geçti’ dedi. Hemen polisi aradım. Soyguncu pasajdan geçip arka kapıdan çıkmış ve birkaç sokak ileride elbiselerini bulmuşlar" dedi.

POLİS, SİLAHLI SOYGUNCUYU ARIYOR

Öte yandan soyguncunun yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Döviz bürosu ile çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemeye çalışıyor.