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07.02.2020 - 14:46 |

Doya Doya Moda kim elendi? 3 - 7 Şubat haftası Doya Doya Moda'da kim birinci oldu?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Doya Doya Moda'da haftanın finali bugün yaşandı. 3-7 Şubat haftasında Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta en yüksek puanı alarak kim birinci oldu? Hafta içi her gün farklı konseptlerde yarışan toplan 7 yarışmacı arasından bu hafta kim kazandı? Kim elendi? İşte Doya Doya Moda yarışmasında son durum...

Doya Doya Moda kim elendi? 3 - 7 Şubat haftası Doya Doya Moda'da kim birinci oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in jürisinde olduğu Doya Doya Moda yarışmasında her gün farklı konseptler puanlanıyor. En yüksek puanları alan yarışmacı haftanın birincisi olurken, en düşük puanları alan yarışmacı Doya Doya Moda'dan eleniyor. Peki Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim kazandı? İşte 3-7 Şubat haftası Doya Doya Moda yarışmasında yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

3-7 Şubat 2020 Haftası Doya Doya Moda yarışmasında en düşük puanı toplayan kişi yarışmaya veda edecek. Doya Doya Moda'dan bu hafta elenecek olan isim açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

DOYA DOYA MODA KİM KAZANDI?

Doya Doya Moda yarışmasında 3-7 Şubat haftası en yüksek puanları alarak haftanın birinci olan kişi henüz açıklanmadı. Doya Doya Moda'da bu haftanın kazanan ismi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

 

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