Doya Doya Moda kim elendi, 27 Mart kim birinci oldu? Yeni format şok etti!

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının Cuma günleri haftanın finali yaşanıyor. 27 Mart 2020 Cuma günü de Doya Doya Moda'da hafta boyu en yüksek puanı toplayan kişi kolye kazanarak birinci oldu. Hafta boyu en düşük puanı toplayan yarışmacı ise Doya Doya Moda yarışmasına veda etti. Peki Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta eşit puanların alınması nedeniyle eleme olmadı.

DOYA DOYA MODA KİM KAZANDI?

Doya Doya Moda yarışmasında 23-27 Mart 2020 haftası en yüksek puanı toplayarak altın kolyeyi kazanan ve birinci olan kişi Su oldu.

TAKIM HALİNDE YARIŞILACAK

Doya Doya Moda yarışmasında önümüzdeki hafta takım halinde yarışılacak. Su, bu haftanın birincisi olduğu için takımlardan birinin kaptanı olacak. Yeni bir yarışmacının katılmasıyla 4-4 takımlar halinde mücadele edilecek.