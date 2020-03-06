Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda 6 Mart kim birinci oldu?
Doya Doya Moda kim elendi, bu hafta kim gitti? TV8 kanalının ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı doya Doya Moda'da haftanın finali bugün yaşandı. Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'da bu hafta en yüksek puanı alan kişi birinci olurkeni en düşük puanı toplayan kişi elendi. Peki Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? İşte Doya Doya Moda 6 Mart günü yaşananlar...
Hafta içi her gün yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen Doya Doya Moda yarışmasında 2-6 Mart haftasının kazanan ve elenen ismi belli oldu. Haftanın beş farklı gününde, beş farklı konseptin ekrana geldiği yarışmada jüri, yarışmacıları tek tek değerlendiriyor. Her yarışmacıyı ayı ayrı puanlandıran jüri, haftanın birinicisini ve eleneni belirliyor. Peki bu hafta Doya Doya Moda yarışmasından kim elendi? Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kim altın kolyeyin sahibi oldu? İşte 2-6 Mart haftasının birinicisi ve elenen ismi...
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda yarışmasının 2-6 Mart haftasında en düşük puanını toplayan isim belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?
Doya Doya Moda yarışmasının 2-6 Mart haftasında en yüksek puanı alan isim belli olduğunda haberimizin içerğinde yer vereceğiz.