Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda 6 Mart kim birinci oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen Doya Doya Moda yarışmasında 2-6 Mart haftasının kazanan ve elenen ismi belli oldu. Haftanın beş farklı gününde, beş farklı konseptin ekrana geldiği yarışmada jüri, yarışmacıları tek tek değerlendiriyor. Her yarışmacıyı ayı ayrı puanlandıran jüri, haftanın birinicisini ve eleneni belirliyor. Peki bu hafta Doya Doya Moda yarışmasından kim elendi? Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kim altın kolyeyin sahibi oldu? İşte 2-6 Mart haftasının birinicisi ve elenen ismi...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasının 2-6 Mart haftasında en düşük puanını toplayan isim belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda yarışmasının 2-6 Mart haftasında en yüksek puanı alan isim belli olduğunda haberimizin içerğinde yer vereceğiz.