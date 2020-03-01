Doya Doya Moda bu hafta kim elendi, kim gitti? 24-28 Şbat haftasının birincisi kim?

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında heyecan dorukta. Toplam 7 yarışmacının yarıştığı ve her gün farklı konseptlere verilen puanlar, haftanın son gününde toplanıyor ve birinci belli oluyor. En yüksek puanı toplayan yarışmacı haftanın kazananı olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda ediyor. Peki doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu?

DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU? (24-28 ŞUBAT HAFTASI)

Doya Doya Moda yarışmasında Su Baher haftanın birincisi oldu ve altın kolyenin de sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA SU BAHER KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Su Baher’de yer alıyor. 21 yaşında olan Sepideh Su Baher üniversite öğrencisidir. Aslen İranlı olan genç yarışmacı, daha önce Erkenci Kuş, Afili Aşk dizileri ve Kuaförüm Sensin yarışmasında yer almıştır.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

24-28 Şubat 2020 haftasında en düşük puanı alan yarışmacı Gözde oldu ve yarışmaya veda etti.

DOYA DOYA MODA GÖZDE AKGÜN KİMDİR?

Gözde Akgün, aslen Çorumlu. İstanbul'da yaşayan Gözde Akgün takı tasarımcısı. 1.74 boyunda olan Gözde Akgün 82 kilo, 42-44 beden giyiyor.