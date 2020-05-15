Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda jürileri kimlerden oluşuyor?

Hafta içi her gün yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen Doya Doya Moda yarışmasında her gün farklı konseptler üzerine yarışmacılar hazırlanıyor. Ardından jüri karşısına geçen yarışmacılar gün gün puanlar alıyor. Haftanın final gününde ise hafta boyu topladıkları puanlar baz alınıyor. Hafta boyu en düşük puanı toplayan yarışmacı yarışmaya veda ederken, en yüksek puanı toplayan yarışmacı haftanın birincisi oluyor. Peki bu hafta Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim kazandı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanlarını toplayan isimler Tuğçe ve Mira olarak eleme potasına girdiler. Doya Doya Moda yarışmasına veda eden isim Mira oldu.

DOYA DOYA MODA KİM KAZANDI?

Doya Doya Moda yarışmasında 11-15 Mayıs haftasının en yüksek puanını toplayan isim Hanzade oldu ve kolyeyi kazandı.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Doya Doya Moda jüri üyeleri Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu , Uğurkan Erez, Seray Sever