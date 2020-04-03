Doya Doya Moda kim elendi, bu hafta kim gitti?? Doya Doya Moda kim birinci oldu?(3 Nisan)

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda Seray Sever, Uğurkan Erez, Kemal Doğulu ve Gülşah Saraçoğlu bulunuyor. Her gün farklı konseptlerde mücadele eden yarışmacılar gün gün puanlar aldı. Dört jüri tarafından verilen günlük puanlar, haftanın final gününde toplanıyor ve en düşük puanı toplayan kişi yarışmaya veda ediyor. Hafta boyu en yüksek puanı toplayan kişi ise altın kolyenin sahibi oluyor. Peki Doya Doya Moda'da bu hafta hangi yarışmacılar başarılı oldu? Hangileri başarısız oldu?

DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

Bu hafta iki takım halinde yarışan Doya Doya Moda yarışmacılarının kazananı Su'yun takımı birinci oldu. Su'yun takımından 116 puanı alarak haftanın birincisi olan yarışmacı Sündüz oldu. Sündüz nazar boncuklu altın kolyeyi kazandı.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında en düşük puanları alan Emel, Sena ve Nadire oldu. Üç isim arasından Doya Doya Moda'ya devam edecek olan ilk isim Nadire olarak açıklandı. Yarışmaya veda eden isim ise Sena oldu.