Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda yeni sezonda ilk hafta kim gitti, kim kazandı?

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında toplam 7 yarışmacı birbiriyle mücadele ediyor. Her gün için farklı konsepte hazırlanan yarışmacılar, jüri üyelerinden yüksek puan almaya çalışıyor. Haftanın son günü ise günlük verilen puanlar toplanıyor ve birinci belli oluyor. Aynı zamanda elenen yarışmacının da açıklandığı Doya Doya Moda haftanın final bölümleriyle yoğun ilgi görüyor. Peki bu hafta Doya Doya Moda'da kim elendi, kim birinci oldu? 13-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında yaşanan yeni sezonun ilk hafta birincisi ve eleneni...

DOYA DOYA MODA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda yarışmasında bugünün birincisi 16 puanla Birben oldu. Birben, Kemal Doğulu ve Gülşah Saraçoğlu'ndan 4 puan, Seray Sever'den 5, Uğurkan Erez'den 3 puan alarak günün kazananı oldu.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında bugün kimse elenmedi. Yeni sezonun ilk haftasında elenecek olan isim yarın açıklanacak.