Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda saat kaçta başlayacak? TV8 yayın akışı Pazartesi

Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Doya Doya Moda yarışması bugün her zamanki saatinde ekrana gelmedi. Durum böyle olunca izleyenler, Doya Doya Moda yarışması hakkında bilgi almak için arayışa koyuldu. Peki doya Doya Moda yarışması bugün yayınlanmayacak mı? Doya Doya Moda saat kaçta başlayacak? İşte Doya Doya Moda yarışmasının yeni yayın saati...

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Doya Doya Moda yarışması bugünden itibaren hafta içi her gün saat 15:30'da yayınlanacağı belirtildi.

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler

12:30 Survivor Panorama / Canlı

15:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Doya Doya Moda

03:30 Survivor Panorama