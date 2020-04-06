Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda saat kaçta başlayacak? TV8 yayın akışı Pazartesi
Doya Doya Moda bugün yok mu? sorusu büyük ilgi görmeye devam ediyor. TV8'de hafta içi saat 12:45'de ekrana gelen Doya Doya Moda yarışmasının yayın saatinde Survivor Panorama'nın yayınlanması izleyicileri meraklandırdı. TV8 yayın akışında Doya Doya Moda yarışmasının saatinin değiştirildiği görüldü. Peki Doya Doya Moda saat kaçta başlayacak?
Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Doya Doya Moda yarışması bugün her zamanki saatinde ekrana gelmedi. Durum böyle olunca izleyenler, Doya Doya Moda yarışması hakkında bilgi almak için arayışa koyuldu. Peki doya Doya Moda yarışması bugün yayınlanmayacak mı? Doya Doya Moda saat kaçta başlayacak? İşte Doya Doya Moda yarışmasının yeni yayın saati...
DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Doya Doya Moda yarışması bugünden itibaren hafta içi her gün saat 15:30'da yayınlanacağı belirtildi.
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler
12:30 Survivor Panorama / Canlı
15:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Doya Doya Moda
03:30 Survivor Panorama