Doya Doya Moda bu hafta 4 gün ekrana gelirken cuma günü yayınlanmayacak. Doğduğun Ev Kaderindir'in tekrar bölümü yarışma saatinde ekranda olacak. Şimdi yarışmayı sıkı şekilde takip edenler "Doya Doya Moda neden yok? Ne zaman yayınlanacak?" sorusuna cevap bulmaya çalışıyorlar.

DOYA DOYA MODA NEDEN YOK?

Dün İdlib'de Suriye rejiminin hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit oldu. Bu nedenle Doya Doya Moda ekranda olmayacak.