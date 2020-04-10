Doya Doya Moda Su kimdir? Doya Doya Moda yarışmacısı Su kaç yaşında, nereli?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Doya Doya Moda yarışması hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitliyor. Toplam 7 yarışmacının yer aldığı Doya Doya Moda'da her gün farklı konsepteler için mücadele veriliyor. Jüri tarafından puanlar toplayan yarışmacılar haftanın son gününde bir kazanan ve bir elenen çıkıyor. Doya Doya Moda yarışmacıları arasında bulunan ve ilk günden bugüne kadar yarışmaya devam eden Su hakkında merak edilenler haberimizde...

SU BAHER KİMDİR?

TV 8’de ekrana gelen Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Su Baher’de yer alıyor. 21 yaşında olan Sepideh Su Baher üniversite öğrencisidir. Aslen İranlı olan genç yarışmacı, daha önce Erkenci Kuş, Afili Aşk dizileri ve Kuaförüm Sensin yarışmasında yer almıştır.