Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kim elendi? Haftanın şampiyonu kim oldu?

Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finali bugün gerçekleştirildi. TV8 ekranında yayınlanan stil ve moda yarışmasında haftanın şampiyonu olan isim açıklandı. Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde kazanan ismin yanı sıra bir isim yarışmaya veda etti. Peki Doya Doya Moda yarışmasında haftanın şampiyonu kim oldu, yarışmaya hangi isim veda etti?

DOYA DOYA MODA KİM ŞAMPİYON OLDU?

Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde jüri üyelerinden en yüksek puanı alan Özde haftanın şampiyonu oldu ve kolyenin sahibi olan isim oldu. Yarışmaya katıldığı ilk haftada kolyeyi boynuna takan Özde aynı zamanda bir ilki başardı.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında Kemal Doğulu tarafından eleme adayı olarak üç isim çağırıldı. Bu isimler Sena, Betül, ve Emel oldu. Peki Doya Doya Moda yarışmasında elemeye kalan üç isim arasından yarışmaya veda eden isim bu hafta olmadı.

Hafta ortasında yarışmadan dikalifiye edilen Ferdanur nedeniyle bu hafta haftanın finalinde yarışmaya kimse veda etmedi.

FERDANUR NEDEN DİKALİFİYE EDİLDİ?

Programın başından itibaren popüler hale gelen Ferdanur dün diskalifiye edildi. Bu kararla şok yaşayan yarışmacılar ve jüri üyeleri diskalifiye sebebini bilmediklerini söylemişti. Programın yeni bölümünde jüri üyesi Kemal Doğulu diskalifiye nedenini “Ferdanur kamera arkasında ekibe ve diğer yarışmacılara karşı olan tutumlarından dolayı diskalifiye edildi. Ferdanur’un yerine yeni yarışmacı olarak Sena geldi. Betül’ün akıbeti Cuma günü belli olacak.” sözleriyle açıkladı.