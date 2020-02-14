Doya Doya Moda'da kim elendi? Kim kazandı? (14 Şubat)

Doya Doya Moda'da her cuma olduğu gibi final heyecanı yaşanıyor. 8 yarışmacı yine jürinin karşısına en güzel kıyafetleri ile çıkıp en yüksek puanı almak için bekleyecekler. Bugün aynı zamanda yarışmada büyük bir sürpriz de yaşanacak. Şimdi yarışmayı seyredemeyenlerin sık sık sorduğu soru "Doya Doya Moda'da kim elendi? Kim kazandı?" şeklinde...

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da henüz elenen ve kazanan isim belli olmadı. Saat 15.00 gibi sonuçlar açıklanacak.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

3-7 Şubat 2020 Haftası Doya Doya Moda yarışmasında en düşük puanı toplayan ve yarışmaya veda eden kişi Ebru oldu. En yüksek puanları alarak haftanın birincisi ise Ferdanur Başaran oldu.