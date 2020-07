Dpi Nedir, Ne İşe Yarar? Mouse Dpi Ayarlama İşlemleri Nasıl Yapılır?

DPI Nedir?



Basılı materyaller üretmeyi düşünüyorsanız, bu üç harfin çeşitli yerlerde yazıldığını görmüş ya da görecek olabilirsiniz. Ancak DPI ile ne demek istenildiğini tam olarak anlayamayabilirsiniz. DPI’ın ne olduğu ve baskı/tasarım dünyasının hangi kısımlarında kullanıldığı hakkında sizler için bu yazıyı hazırladık.

DPI, 'inç başına düşen nokta sayısı(dots per inch)' anlamına gelir – yani basılan materyalinizin her bir 'inç'inde bulunan küçük noktaların sayısını belirtir. DPI ne kadar büyük olursa, nokta sayısı o kadar büyük olur ve bu da baskıyı daha net yapar.



Genellikle, DPI ne kadar yüksekse, baskı kalitesi de o kadar yüksek olur. Bununla birlikte, mümkün olan en yüksek DPI ile yazdırmak her zaman gerekli de olmayabilir. Yazdırmakta olduğunuz görüntünün küçük olması hedefleniyorsa, işte o noktada yüksek DPI sadece mürekkep israfı olacaktır. Genel olarak, baskı dokümanlarını bastırırken 300 dpi tercih edilir.

Aynı şekilde kartvizit gibi baskı ürünlerinde 300 ile 400 dpi arasında bir çözünürlük kullanılabilir. Genellikle, 1200 gibi çok yüksek bir DPI sadece profesyonel fotoğrafçılık veya büyük reklam görselleri için kullanılır.



Dijital bir dosyada, görüntü çözünürlüğü genellikle PPI(pixels per inch) (inç başına piksel) olarak geçer. Bu sayı yazıcıya yazdırılan resmin boyutunun bilgisini verir. Resminizin PPI’ını bulmak için dosyayı(resmi) Windows Gezgini'nde bulun, fare ile sağ tıklayın ve 'Özellikler' seçeneğine tıklayın. Ardından 'Ayrıntılar' sekmesini tıklayın ve resim bilgilerini görmek için aşağı kaydırın.

Ayrıca dosyayı Photoshop'ta açıp Görüntü> Görüntü Boyutu'na bakarak da bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Photoshop'taki Görüntü Boyutu penceresinde resmin boyutunu ve çözünürlüğünü (PPI) görebilirsiniz. Çözünürlük kutusuna bir sayı yazıp 'Kaydet'i tıklayarak çözünürlüğü de buradan değiştirebilirsiniz.

Bununla birlikte, bir görüntünün oluşturulmasından sonra çözünürlüğünün artırılması, bulanık görünmesine neden olabilir. Bunun nedeni var olan piksellerin uzatılması ve Photoshop’un boşlukları doldurmak için elinden geleni yapmasıdır. Photoshop bu konuda ne kadar iyi olsa da, genellikle bu durum çok net olmayan bir görüntü ile sonuçlanır. Bu nedenle, tasarım sürecinin başında görüntünün DPI'ı boş belge üzerinde ayarlanmalıdır.

600 dpi vs. 1200 dpi

Bilgisayarınızın monitörünün kendi DPI'ı da vardır. Monitörünüzü ilk kez kutudan çıkardığınızda, varsayılan bir çözünürlük ile çalışmaya başlar ve genellikle de 96 veya 120 DPI civarındadır. Bu, 300 DPI değerine ayarlanmış bir görüntünün, varsayılan çözünürlükteki ekranların çoğunda doğru şekilde görüntülenemeyeceği anlamına gelir. Varsayılan çözünürlük, genellikle web sayfalarını görüntülemek ve birçok uygulamayı kullanmak için idealdir, ancak tasarımcılar için bu yeterli olmayabilir. Birçok grafiker ekran çözünürlüğünü daha yükseğe ayarlayarak etkin bir şekilde işlerini yapmayı tercih ederler.

Baskılı malzemelerinizi kendiniz tasarlarken ve monitörünüzün çözünürlüğünü değiştirmeye karar verirseniz, bunu şu adımları izleyerek yapabilirsiniz;(Windows 7)

Masaüstünüze sağ tıklayın ve 'Kişiselleştir'i seçin.

Pencerenin sol alt köşesindeki 'Görüntüle' bağlantısını tıklayın.

Pencerenin sol tarafında 'Özel Metin Boyutu Ayarla' veya 'Yazı Tipi Boyutunu Ayarla' yı seçin.

Karşınıza çıkan kısımdan bir DPI veya açılır menüden bir yüzde seçebilirsiniz.

Son olarak, değişikliği tamamlamak için 'Tamam'ı tıklayın.

Resminizin DPI'ını anlamak, yüksek kaliteli basılı materyalleri yaratırken son derece önemlidir. Çözünürlüğü amacınız için doğru değere ayarladığınızdan emin olun. Bulanıklıktan kaçının ve profesyonel bir görüntü elde edin.

Umarız bu yazı DPI’ı daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur.