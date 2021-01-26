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26.01.2021 - 23:33 | | DHA

Düdüklü tencere faciası! 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir tekstil atölyesinde ocakta unutulan düdüklü tencerenin patlaması nedeniyle yangın çıktı. Yangında iş yeri sahibi Aysel Altunbaca (64) ağır yaralanırken, yürüme engelli olduğu için alevlerden kaçamayan oğlu Mesut Altunbaca (42) hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 18,30 sıralarında Kuşadasına bağlı Karaova Mahallesi'nde meydana geldi. Aysel Altunbaca, sahibi olduğu tekstil mağazasında yemek yaparken, ocağın üzerinde unuttuğu düdüklü tencere patladı. Düdüklü tencerenin patlamasının ardından çıkan yangında, alevler kısa sürede işyerini sardı. Patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan anne Altunbaca güçlükle dışarı çıkmayı başarırken, yürüme engelli olduğu öğrenilen oğlu Mesut Altunbaca ise alevlerden kaçamadı.

Düdüklü tencere faciası 1 kişi hayatını kaybetti


İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İşyerindeki yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından içeriye giren sağlık ekipleri, Mesut Altunbacanın yanarak öldüğünü belirledi. Yüzünde ve kolunda yanıklar oluşan anne Aysel Altunbaca ise ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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