Dudullu Postası hangi kanalda ne zaman yayınlanmaya başlayacak?

Dudullu Postası dizisi dijital platform üzerinden yayınlanmasının ardından şimdide TV ekranında izleyici ile buluşmaya başlayacak. Başrollerinde Güven Kıraç, Ayda Aksel, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Bülent Şakrak ve Levent Tülek gibi isimlerin yer aldığı dizi 2 Nisan Perşembe akşamı Kanal D ekranında yayınlanmaya başlayacak

DUDULLU POSTASI KONUSU

Leyla ile Mecnun, Beş Kardeş, Ben de Özledim, Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok, Cingöz Recai gibi yapımlara imza atan Onur Ünlü’nün yönetmen koltuğunda oturduğu “Dudullu Postası” bir semt komedisi. Dudullu’da yaşanan komik hikayelerin anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda Onur Ünlü’nün daha önce birlikte çalıştığı Ali Atay ve Serkan Çelik’in yanı sıra Erkan Can ve Güven Kıraç yer alıyor. Dudullu Postası’nın senaryosu ise Erkan Yılmaz ile Funda Alp'in imzasını taşıyor.

DUDULLU POSTASI NE ZAMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dudullu Postası, 2 Nisan Perşembe akşamı Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya başlayacak