Dudullu Postası konusu nedir, oyuncuları kimler? Dudullu Postası nerede çekildi?

Karikatürist Serkan Yılmaz'ın çizdiği Dudullu Postası karikatüründen ilham alınarak Dudullu Postası dizisi yapıldı. 14 bölümlük dizinin ilk bölümü bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki Dudullu Postası nerede çekildi? İşte Dudullu Postası hakkında bilgiler...

DUDULLU POSTASI KONUSU NE?

Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım’ın Dudullu'da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan ve Cem'le çalışmaya başlayan Tayfur bir yandan aşık olduğu Melis'e, Melis'in abisi Eyüp'ü atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki “Kayıp Babalar”ı bulmaya çalışır.

DUDULLU POSTASI OYUNCULARI

Erkan Can

Hazar Ergüçlü

Güven Kıraç

Bülent Şakrak

Taner Ölmez

Ayda Aksel

Ahmet Rıfat Şungar

DUDULLU POSTASI NEREDE ÇEKİLDİ?

Serkan Yılmaz'ın senaryosunu kaleme aldığı Dudullu Postası, İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Dudullu’da çekildi.