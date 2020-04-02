Dudullu Postası konusu nedir, oyuncuları kimler? Dudullu Postası nerede çekildi?
Dudullu Postası bugün ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Dudullu Postası'nın oyuncu kadrosunda ise Erkan Can, Hazar Ergüçlü ve Taner Ölmez gibi isimler yer alıyor. Limon Film imzalı yapımın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Dudullu Postası konusu nedir, oyuncuları kimler? Dudullu Postası nerede çekildi?
Karikatürist Serkan Yılmaz'ın çizdiği Dudullu Postası karikatüründen ilham alınarak Dudullu Postası dizisi yapıldı. 14 bölümlük dizinin ilk bölümü bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki Dudullu Postası nerede çekildi? İşte Dudullu Postası hakkında bilgiler...
DUDULLU POSTASI KONUSU NE?
Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım’ın Dudullu'da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan ve Cem'le çalışmaya başlayan Tayfur bir yandan aşık olduğu Melis'e, Melis'in abisi Eyüp'ü atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki “Kayıp Babalar”ı bulmaya çalışır.
DUDULLU POSTASI OYUNCULARI
Erkan Can
Hazar Ergüçlü
Güven Kıraç
Bülent Şakrak
Taner Ölmez
Ayda Aksel
Ahmet Rıfat Şungar
DUDULLU POSTASI NEREDE ÇEKİLDİ?
Serkan Yılmaz'ın senaryosunu kaleme aldığı Dudullu Postası, İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Dudullu’da çekildi.