Dün evinde ölü bulanan üniversiteli Burak, toprağa verildi!

Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde oturan İsmail Coşkun, ailesiyle birlikte bayram tatilini geçirmek için cuma günü Keles'e gitti. Ailesiyle köye gitmeyen ve evde kalan Burak Coşkun, kısıtlama günlerini tek başına geçirdi. Gittikleri köyden gece saatlerinde dönen İsmail ve Nezihe Coşkun çifti, oğulları Burak Coşkun'un uyuduğunu düşünerek kontrol etmeden uyudular. Saat 08.00 sıralarında kalkan anne Nezihe Çoşkun, oğluna bakmak için odasına girdiğinde Burak Coşkun'un hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

Ailenin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Burak Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Burak Coşkun'un cansız bedeni olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan Burak Coşkun, hafta sonu komşuları tarafından balkonda mangal yaparken görüldü. Komşuların, mangalı balkondan odasına götürdüğünü söylediği Coşkun'un, sızan karbonmonoksit nedeniyle zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Burak Coşkun bugün son yolculuğuna uğurlandı. Keles ilçesine bağlı kırsal Düvenli Mahallesi'nde corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye özen gösterilerek kılınan cenaze namazının ardından Coşkun, mahalle mezarlığında toprağa verildi.