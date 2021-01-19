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19.01.2021 - 02:25 | | AA

Dündar Abdülkerim Osmanoğlu hayatını kaybetti

Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu (88), Şam'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dündar Abdülkerim Osmanoğlu hayatını kaybetti

 

Osmanoğlu'nun vefatıyla ilgili Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Amcam Dündar Efendi'nin ciddi sağlık sorunları vardı ve kendileri Suriye-Şam'da savaş ortamında bulunuyordu. Türkiye'ye getirmek için yoğun uğraş içerisindeydik fakat maalesef buna muvaffak olamadık. Bu nedenle çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun." açıklaması yaptı.

Osmanoğlu'nun ne zaman defnedileceğinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Kars'ta katliam gibi kazaKars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.
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