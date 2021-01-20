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20.01.2021 - 09:01 |

Dündar Osmanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Dündar Osmanoğlu neden öldü? İşte biyografisi

Sultan 2’nci Abdülhamid’in Suriye’de yaşayan torunu ve Osmanoğlu hanedanı reisi Dündar Osmanoğlu 90 yaşında, Suriye’nin başkenti Şam’da yaşamını yitirdi.Osmanoğlu’nun gıyabi cenaze namazı 22 Ocak Cuma günü cuma namazına müteakiben İstanbul’da Ayasofya, Fatih Süleymaniye ve Yavuz Selim camilerinde kılınacağı bildirildi. Milyonlarca vatandaşlar ise Dündar Osmanoğlu'nun hayatı hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Peki Dündar Osmanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Dündar Osmanoğlu neden öldü? İşte Dündar Osmanoğlu biyografisi...

Dündar Osmanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Dündar Osmanoğlu neden öldü? İşte biyografisi

Son dakika haberleri arasında yer alan vefat haberi milyonlarca vatandaşı harekete geçirdi. 18 Ocak 2021 Pazartesi akşamı hayatını kaybedeb Dündar Osmanoğlu hakkında meraklı arayış başladı. Dündar Osmanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü soruları peş peşe geldi. İşte Dündar Osmanoğlu'nun hayatına dair bilinenler ve ölüm nedeni haberimizde...

 

DÜNDAR OSMANOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Dündar Osmanoğlu, 20 Aralık 1930 Şam doğumlu. Babası Mehmed Abdülkerim Efendi, Sultan İkinci Abdülhamid’in en büyük oğlu olan Mehmed Selim Efendi’nin tek oğluydu. 1924’de Osmanlı Hanedanı üyelerinin yurtdışına çıkarılması sırasında Beyrut’a gittiler. Mehmed Abdülkerim Osmanoğlu, Şam’da evlendi. 1930 ve 1932’de Dündar ve Harun isimli iki çocuğu oldu. Uzun sürgün yılları süresince hayat mücadelesi veren aileden Harun Osmanoğlu, 1974’te hanedan üyelerinin vatana dönmelerine izin verilmesinden hemen sonra ailesiyle Şam’dan İstanbul’a geldi. Dündar Osmanoğlu ise yıllar önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almış olmasına rağmen Şam’da kalmayı tercih etti.

DÜNDAR OSMANOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir mide problemleri yaşayan ve serumla beslenen Dündar Osmanoğlu, kan değerlerinin normalin dışına çıkması ve baygınlık geçirmesi üzerine 6 Ocak günü, 3 sene önce vefat eden eşinin akrabaları tarafından, Şam’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumunda bir miktar iyileşme gözlenmesi üzerine geçen günlerde hastaneden taburcu edilen Osmanoğlu 18 Ocak Pazartesi akşam saatlerinde yeniden fenalaşarak vefat etti.

TAZİYESİ AYASOFYA CAMİSİ’NDE

Dündar Osmanoğlu’nun gıyabi cenaze namazı 22 Ocak Cuma günü cuma namazına müteakiben İstanbul’da Ayasofya, Fatih Süleymaniye ve Yavuz Selim camilerinde kılınacak. Osmanlı Hanedan ailesi mensupları dua ve taziyeleri ise saat 12.00’de Ayasofya Camisi’nde kabul edilecek.

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