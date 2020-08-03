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03.08.2020 - 10:23 | | AA

Dünkü yoğunluğun ardından bugün Bolu TEM Otoyolu!

Bayram tatilinin son gününde memleketlerine giden vatandaşların geri dönüş yolculuğunda zaman zaman yoğunluk yaşanan Bolu TEM Otoyolu İstanbul yönünde trafik akıcı şekilde devam ediyor.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren bazı vatandaşların dün sabah saatlerinden itibaren dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu'nda başlayan akıcı trafik yoğunluğu sürüyor.

Bölgede gece saatlerinde yoğunluk zaman zaman artarken sabah saatlerinde ulaşım akıcı seyrinde devam ediyor.

Otoyolun Düzce kesiminde özellikle Sarıçökek, Gümüşova rampaları, Bolu Dağı 1, 2 ve 3 viyadük üzerinde akıcı trafik gözlenirken ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Ekipler, dönüş yolculuğunun akşama kadar devam edeceğini, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.

Otoyolun Bolu kesiminde ise Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağa  ve Köroğlu rampaları, Abant ve Elmalık mevkisi ile Bolu Dağı Tüneli'nde dönüşe  geçen tatilciler nedeniyle trafiğin normalin üzerinde olduğu görüldü.

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