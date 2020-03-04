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04.03.2020 - 07:00 | | EREN KOCA Haber Merkezi

Dünya derbisine Türk doktor damgası!

Dünyanın en büyük derbisi olarak kabul edilen “El Clasico” isimli Real Madrid-Barcelona maçında saha kenarındaki bir reklam dikkati çekti.

Dünya derbisine Türk doktor damgası!
EREN KOCA Haber Merkezi

Bilet fiyatının üç bin euro’ya (yaklaşık 21 bin TL) kadar çıktığı maçta, liderlik mücadelesi veren Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabéu Stadyumu’nda kozlarını paylaştı. Ekrandan 2.5 milyardan fazla kişinin takip ettiği maçı Real Madrid 2-0 kazandı. Maçta bir ayrıntı ise bazı dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözlerinden kaçmadı.

Maç boyunca panolarda dönen Dr. Serkan Aygın’ın reklamı, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına oturdu. Reklamın bütçesi açıklanmazken, sektör temsilcileri, “Bizim tahminimiz bu reklamlar bölgesel düzeyde İngiltere, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde gösterildi” dedi. Öte yandan ESP’de çalışan ünlü spor gazetecilerinden Gabriele Marcotti Twitter’dan “Dünyanın en büyük maçlarından bir tanesi ve bir Türk saç ekim doktoru, saha kenarına reklam verebilecek kadar kazanmış” yorumunda bulundu.

Dünya derbisine Türk doktor damgası

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