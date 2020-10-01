Dünya Kahve Günü mesajları... Dünya Kahve günü nedir, ilk ne zaman ortaya çıktı?

Uluslararası Kahve Organizasyonu'na (ICO) kayıtlı 78 ülkede, her yıl 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arası "Dünya Kahve Günü" olarak kutlanıyor. Türk kahveseverler Dünya Kahve Günü vesilesiyle birbirlerine mesaj atmak isterken 'Dünya Kahve günü nedir, ilk ne zaman ortaya çıktı?' sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NEDİR?

1 Ekim olarak belirlenen kahve günü, resmi olarak ilk kez Amerika'da 2015 yılında yapıldı. Çin'de Uluslararası Kahve Örgütü tarafından tanıtıldı, 1997'de kutlandı. Nisan 2001'in başlarında yıllık bir kutlamaya dönüştü.

Tayvan, Uluslararası Kahve Günü'nü ilk olarak 2009 yılında kutladı. Nepal, Ulusal Kahve Günü'nü ilk kez 17 Kasım 2005'te kutladı. İlk olarak 17 Ağustos 2006'da Ulusal Kahve Günü'nü kutlayan Endonezya, Endonezya'nın Bağımsızlığı ile aynı gün kutladı.

Kahve günü kutlamaları markaların çeşitli sürprizleri ile değişiklik göstermekte. Dünya kahve günü ilk olarak markaların tanıtımı için düzenlenen etkinlikler ile her yıl kutlanır.

Ulusal Kahve Günü adı altında 29 Ekim'de yapılan kutlamanın kaynağı ise Japonya'ya dayanıyor. 1983 yılında Japonya Kahve Birliği'nin öncülüğünde (The All Japan Coffee Association) kutlanan Kahve Günü, 2005 yılında Amerika'da resmi hale gelmiş. Günümüzde ise bu özel günün kutlandığı tarihler farklı olsa da, amaç bir… O da kahve tutkunlarını bir araya toplayıp, bu özel içecekten daha çok keyif almalarını sağlayacak etkinliklere imza atmak

KAHVE GÜNÜ MESAJLARI

Kimseler de olmasın yanımızda. Kahvemiz hep iki kişilik olsun.

Gönlü hoş olanda kalır kahvenin hatırı kırk yıl. Gönlü hoş olmayan ne kahve tanır ne de hatır.

Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez kırk değil bir ömür sende kalayım.

Çayı severim ama kahvenin yeri bir başkadır.

Hiç bir kahve, “gidilmişlik” kadar acı değildir…

Kendinle kahve iç, en iyi hatır kendine olandır...

Kahve hatır işidir.. Kıymetini bilenle içilir.

Oysa kahve içmişliğimiz de vardı; "bu ne hatır gönül bilmezlik" diyemedim.

Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.