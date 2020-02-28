Dünya uyuşturucu raporu: Türkiye en fazla eroin yakalayan ülkelerin başında

Rapora göre; tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de haşhaş ekimi artıyor. En fazla eroin yakalayan ülkelerin başında Türkiye gelirken, Türkiye için en büyük sorun sentetik uyuşturucular. Sorunlardan biri ise uyuşturucu tedavisi sonrasında yeniden uyuşturucuya dönüş oranının yüzde 70’e ulaşması.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 2005-2010 ile 2017-2022 dönemleri BM Narkotik Kontrol Kurulu Üyesi ve önceki başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy tarafından paylaşılan raporda hem dünyada hem de ülkemizdeki tehlikelere dikkat çekildi.

‘Hasat yükseldi’

Prof. Dr. Atasoy dünya genelinde morfin hasadının yükseldiğini ve bundan Türkiye’nin önemli bir payı olduğunu belirtirken, “Ülkemiz bir önceki yıla göre yüzde 90 oranında artış gerçekleştirildi ve halen elinde dünyanın en büyük büyük morfince zengin konsantre haşhaş kapsül stokunu bulundurmakta. Avustralya ve Fransa ile birlikte dünya morfin ihtiyacının yüzde 88’ini karşılıyor” dedi

Dünyadaki uyuşturucu nakil yollarına yeni yollar eklendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Atasoy, “Geleneksel Balkan Yolu’na Suriye Arap Cumhuriyeti, Irak ve Güney Kafkasya ülkelerinden geçen yan yollar eklenmiş olsa da, Balkan Yolu hâlâ Afganistan’dan İran’a, Türkiye ve Balkan Ülkeleri üzerinden Batı ve Orta Avrupa’ya afyon, morfin ve eroin taşınmasında başlıca güzergah olmayı sürdürüyor” dedi.

Raporu ve Türkiye’deki uyuşturucu sorununu yorumlayan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da şunları söyledi: “Uyuşturucu kullanımı dünyanın içe kanayan bir yarası. Bir anne baba, çocuklarının uyuşturucu kullandığını başladıktan iki yıl sonra anlayabiliyor. Türkiye’de 2011 yılında aşırı dozdan ölenlerin sayısı 105 iken 2019 yılında 945’e çıktı.

Sentetik uyarıcıların kullanımı da artıyor. Uyuşturucu tedavisi gören insanlar var ve yatarak tedavi konusunda Türkiye gayet iyi durumda ama rehabilitasyon ve entegrasyon konusunda yeterli değil. Uyuşturucu tedavisinden taburcu olanların yüzde 70’i geri dönüyor, tekrar dönüş yapıyorlar.”

En az bir kez kullanmışlar

2018-2019 yıllarında sentetik uyarıcıların kaçak üretiminin, bu tür üretimin olmadığı bölgelere ve ülkelere de yayıldığına dikkat çekilen raporda, Kuzey Amerika’da aşırı dozdan ölümlerin oranı artış gösterirken, ölümlerin sentetik uyuşturuculara bağlı olduğu vurgulandı. Avrupa’da saflık derecesi yüksek kokain miktarı ve kullanımının arttığı vurgulandı.

Uyarıcı maddelerin enjeksiyon yoluyla kullanımı yönünde büyüyen bir potansiyele dikkat çekilen raporda, bu eğilimin daha önce hedefe koymadDoğu Avrupa ülkelerini de kapsıyor. Esrar, Avrupa’da en fazla ele geçirilen ve kullanılan uyuşturucu olmaya devam ediyor. Avrupalı yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 29’u hayatlarının bir döneminde en az bir kez uyuşturucu kullanmış.