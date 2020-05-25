MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Dünyaca ünlü plaj Konyaaltı sahilinde deniz keyfi sosyal mesafeli olacak
ABONE OL
25.05.2020 - 15:15 | | AA

Dünyaca ünlü plaj Konyaaltı sahilinde deniz keyfi sosyal mesafeli olacak

Son dakika haberi... Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, denize girip plajda güneşlenecek yerli ve yabancı turistler için yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenleniyor.

Dünyaca ünlü plaj Konyaaltı sahilinde deniz keyfi sosyal mesafeli olacak
Dünyaca ünlü plaj Konyaaltı sahilinde deniz keyfi sosyal mesafeli olacak
Dünyaca ünlü plaj Konyaaltı sahilinde deniz keyfi sosyal mesafeli olacak
Dünyaca ünlü plaj Konyaaltı sahilinde deniz keyfi sosyal mesafeli olacak
Haberin Tüm Fotoğrafları

Ramazan Bayramı sonrası iç turizmin hareketlenmesini bekleyen sektör temsilcileri, "kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" olarak nitelenen dönemde tatil planı yapan müşterilerine halk sağlığını en üst seviyede tutan ve hijyen kurallarını gözeten hizmeti verebilmek için gün sayıyor.

Bu kapsamda Türk turizminin amiral gemisi olarak anılan Antalya'da, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi tedbir alındı.

Bu sabah sahile gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizmde normalleşme sürecine ilişkin haziran ayını işaret etmesi doğrultusunda çalışma yürüttü.

Pandemi sürecinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca corona virüsle mücadele sağlanıncaya kadar tedbir amaçlı girişlerin yasaklandığı plajlardan olan Konyaaltı Plajı'nda "deniz keyfi" yapmak isteyenler bundan böyle "sosyal mesafe" kuralına uyacak.

Yasağın kaldırılmasının ardından sessizliğini bozacak dünyaca ünlü plaj için örnek bir düzenleme yapıldı.

Belediye ekiplerince plaja girişten itibaren yönlendirmelerin de yer aldığı sosyal mesafe uyarı tabelaları asıldı. Plajdaki şezlong ve şemsiyelerin ise sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki işletmelere de örnek olması için turistlerin güneşlenme aralıkları işaretlenerek belirgin hale getirildi.

Ekiplerin, aşamalı olarak açılacak turizm sezonu süresince de plajlarda sosyal mesafe kontrolü yapacağı öğrenildi.

Komutandan nöbet tutan askere duygulanduran bayram sürpriziMalatya’da 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli Mehmetçik, bayramda da kutsal görevini yerine getirmenin haklı gururunu yaşadı. Üs Komutanı Albay Hasan Hüseyin Kanbur’un nöbet tutan bir askeri ailesi ile görüntülü görüştürmesi ise hem duygulandırdı hem de gururlanırdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

0-14 yaş ne zaman sokağa (dışarı) çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

0-14 yaş ne zaman sokağa (dışarı) çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Bursa'da lüks villaya şok baskın! Uyuşturucuyla yakalandılar

Bursa'da lüks villaya şok baskın! Uyuşturucuyla yakalandılar

Sıradaki Haber