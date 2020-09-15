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15.09.2020 - 17:35 | | DHA

Dünyaca Ünlü 'Sakin Şehir' Akyaka'ya domuzlar indi!

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanıyla bilinen Akyaka Mahallesi'ne yaban domuzları indi. Bölgede kamp yapanlar ise neye uğradıklarını şaşırdı.

Dünyaca Ünlü 'Sakin Şehir' Akyaka'ya domuzlar indi!

Ula'da 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyüyken Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da, sabah kamp yapılan bölgeye domuz sürüsü indi.

Şehir merkezine inen domuz sürülerinin uzun süre tatilciler tarafından kurulan çadırların önünde yiyecek aradı. Domuzların bu anları ise bölgede kamp kuran tatilciler tarafından cep telefonuna kaydedildi. Bölgede bir süre yiyecek arayan domuz sürüsü, tekrar ormanlık alana girerek ortadan kayboldu.

 

 

 

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