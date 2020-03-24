Dünyada corona virüsünden kaç kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı kaç oldu? İtalya'da son durum ne?

Corona virüsü can almaya devam ediyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayıldı. Corona virüsü vaka sayısı dünya üzerinde 389.944'e ulaşırken Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16.595 kişiye ulaştı. Virüsün ortaya çıktığı Çin'de yeni vaka görülmezken Avrupa'da vaka sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Avrupa'da corona virüsünün yeni merkez üssü İtalya'da bugüne kadar 63.927 vaka tespit edildi. İtalya'da 6.077 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

DÜNYADA KAÇ KİŞİ CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ?

Corona virüsü nedeniyle dünyaa 16.595 kişi hayatını kaybetti. En fazla ölüm İtalya'da 6.077 kişi ile gerçekleşti. İtalya'yı Çin, İspanya ve İran takip ediyor.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye'de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 olarak açıklanırken vaka sayısı ise 1529 olarak biliniyor

İTALYA'DA VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

İtalya'da corona virüsü 63.927 kişiye bulaştı. 6.077 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

İSPANYA'DA VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

İspanya'da İtalya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü Avrupa ülkesi olarak dikkat çekiyor. İspanya'da bugüne kadar 35.212 vaka tespit edilirken 2.318 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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