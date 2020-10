Dünyada Kaç İnsan Var? 2020 Dünya Nüfusu Ve Yaş Ortalaması

2020 yılı itibariyle güncel dünya nüfusunu pek çok kişi öğrenmeye çalışmaktadır. Bu konuda BM nüfus istatistiklerine göre güncel sayı belirlenmiş durumda. Dünyadaki farklı ülkeler üzerinden değişik nüfusların yer alması ve birçok faktöre bağlı olarak, dünya nüfusu devamlı şekilde büyümeyi sürdürüyor.



Dünyada Kaç İnsan Var?



Dünya nüfusunun hızlı artışı her geçen yıl daha fazla büyüyor. Özellikle bu şekilde devam ederse 2100 yılında BM istatistiklerine göre dünya nüfusu 11 milyonu geçecek. Çünkü her sene bir önceki yıla göre çok daha yüksek oranda bir artış ön plana çıkıyor.



Dünya nüfusu 2020 yılı itibariyle ise BM istatistikleri kapsamında şu an 7,78 milyara ulaşmış durumda. Burada çıkan başka bir istatistiğe göre ise şimdiye kadar toplamda 110 milyara kadar insan doğdu. İnsan nüfusu tarihteki en yüksek artışı ise 20. yüzyılın son 70 yılında gerçekleştirdi.



Özellikle sağlık açısından ortaya çıkan olanaklar ve teknolojik unsurlar ile beraber, insan ömrü her geçen yıl daha fazla uzuyor. Bu da ölüm oranı ile doğum oranı arasındaki uçurumun devamlı olarak daha yüksek noktaya çıkmasına sebep olmaktadır. O yüzden Dünya nüfus artışının hız oranına bakıldığı zaman her yıl ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Bu da 2100 yılına gelindiği zaman nüfusun 11 milyondan fazla olacağını öngörüyor. Özelliklerin dünya kaynaklarının her geçen zaman azalması ile beraber, bu popülasyon artışının ciddi bir tehlike yaratabileceği pek çok bilim insanı tarafından ortaya çıkarılmakta ve dile getirilmektedir.