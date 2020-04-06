Dünyada corona virüs toplam kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü? (6 Nisan) İtalya, ABD, Çin, İspanya, Fransa hasta (vaka) sayısı
Corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Dünya genelinde şimdiye dek dünya genelinde 1,312,628 binden fazla vaka tespit edilen Corona virüs nedeniyle kaç kişinin hayatını kaybettiği oldukça merak ediliyor.. Hastalığa yakalanan 275 binden fazla kişinin sağlığına kavuştuğu Corona Virüs ölüm sayısı ve oranını derledik. İşte son olarak ülkemizde de 27.069 vatandaşımıza bulaştığı açıklanan Corona virüste son durum ve hakkında bilinmesi gerekenler...
İşte tüm dünyayı yakından ilgilendiren Corona virüsü ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM ORANI YÜZDE KAÇ?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranının yüzde 3.4 olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu oranı abartılı bulduğunu ifade ederek ölüm oranının yüzde 1’lerde olduğunu iddia etmişti.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE TOPLAM ÖLÜ SAYISI (6 NİSAN MART CANLI)
Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 331'e çıktı.
İtalya'da ise ölü sayısı 16,523'e ulaştı.
İran'da 3.739, İspanya'da 13.169, Fransa'da 8.078, ABD'de 10.327, İngiltere'de 5.373, Almanya'da 1.612, Belçika'da ise 1.632 kişi hayatını kaybetti. Dünyada toplamda 20,495 kişi virüsten hayatını kaybettti.
TÜRKİYE'DE SON DURUM: Vaka sayısı: 27.069, ölüm sayısı: 574...
CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
İştahsızlık ve kilo kaybı
Ateş
Halsizlik ve durgunluk
Karın bölgesinin şişmesi
Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi
Solunum sorunları ve nezle
Denge sorunları
Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade