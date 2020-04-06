Dünyada ve Türkiye’de sayılarla koronavirüs

Türkiye’nin en önemli sorunu

Koronavirüsün sona ermesine dair tahminler

Koronavirüse ilişkin endişe düzeyi









‘Şu an en önemli sorun koronavirüs’

Koronavirüsün ekonomiye etkisi

İPSOS’un Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımalarını düzenli olarak takip etmek için gerçekleştirdiği çalışmanın çeşitli sonuçlarını okuyucularımızla paylaşıyoruz. Çalışmada toplumun % 84’ünün şu an için en önemli sorun olarak koronavirüsü belirttiği görüldü. Düzenli olarak yürütülen Türkiye Barometresi sonuçları ile karşılaştırıldığında ise Ocak 2020 döneminde “Ekonomi” %55 ile en önemli sorundu.

ENDİŞE ARTTI

Diğer çarpıcı bir bulgu; 13-16 Mart 2020 tarihli araştırmamızda bireylerin %45’i virüsün birkaç ay içinde sona ereceğini düşünüyordu. 26-30 Mart tarihlerine geldiğimizde ise salgının birkaç ay içinde biteceğini düşünenlerin oranının %36’ya gerilediğini görüyoruz. 6 aydan daha uzun sürede biteceğini düşünenlerin oranı ise %24’den %32’ye yükselmiş durumda. Buna paralel olarak da halkın endişe düzeyi %79’dan 15 puan artış ile %94’e çıktı. Kişilerin kendi ekonomilerine etkisi konusunda da tedirginlikleri artmış gözüküyor. İlk vakanın açıklanmasından bugüne gelindiğinde ekonomileri için ciddi bir tehlike oluşturuyor düşüncesinde olanlar %44’ten %69’a sıçradı.

YENİ HİSLER YENİ PLANLAR

Araştırma 26-30 Mart 2020 tarihleri arasında Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 18-74 yaşları arasında, Avustralya, Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Hindistan, Japonya, Rusya, Güney Kore, Vietnam ve İngiltere’de ise 16-74 yaşları arasında toplam 28,000 birey ile Ipsos Global Advisor online araştırma platformu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Uygun olan yerlerde 3. dönem sonuçlarından izleme verileri de araştırmaya dahil edilmiştir.

Ben değil diğerleri

Covid-19 konusunda zayıf ve kırılgan olanlarla ilgili endişeli misiniz?





10 ayrı senaryo

Covid-19 konusunda kendi sağlığınızla ilgili endişeli misiniz?





Covid-19 konusunda global kamuoyu kendinden çok diğer kişilere endişeleniyor.

Ipsos’un araştırma yaptığı 15 ülkeden 13’ünde kamuoyunun çoğunluğu hislerini, “zayıf ve kırılgan olanlarla ilgili endişe duyuyoruz” şeklinde ifade ediyor. Brezilya (%70), İspanya ve İngiltere (%66), Meksika (%61), Kanada, Fransa ve İtalya (%60) diğerleri için endişelerini en çok ileten ülkeler arasında yer alıyor. Japonya (%23) ve Çin (%30) ise diğerleri için en az endişelenen ülkeler olarak görülüyor. Nispeten daha az insan kendi sağlığı konusunda tedirgin olduğunu belirtiyor. Tedirgin olunabilecek 10 senaryo listelendiğinde kendi sağlıkları ortalarda yer alıyor.

Aaa! bir ailem vardı

Aile ve arkadaşlarınıza daha da yakınlaşacağınızı düşünüyor musunuz?

Bari bir şey öğrenelim!

Covid-19 nedeniyle yeni bir beceri öğreneceğinizi düşünüyor musunuz?

Çoğunluk bu pandeminin kendilerini aile ve arkadaşlarına daha çok yakınlaştıracağına inanıyor. Karantina uygulamaları ve eve kapanmaların milyonlarca insanı izole hale getirdiği şu günlerde dünya genelinde insanların çoğunluğu koronavirüs nedeni ile kırılgan ve zayıf durumda olanlarla ilgili daha çok endişeleniyor. Bu dönemde birçoğumuzun zamanı iyi şekilde kullanma eğiliminde olduğu görülüyor. Araştırma yaptığımız her beş bireyden ikisi (%44) bu salgının sonunda yeni bir şey öğreneceğine ihtimal veriyor. Global kamuoyunun hemen hemen yarısı bardağın dolu tarafına bakıyor ve evdeyken sahip olunan boş zamanı kişisel gelişime ayırma eğiliminde olduğunu belirtiyor.

KRAL TURŞU VE MAYA

Covid-19 Salgını tüketici davranışlarını değiştirmeye devam ediyor. Ipsos’un raporlarına göre Türkiye’de Covid-19 Vaka açıklaması yapıldıktan sonraki 3. Haftada (25-31 Mart) hanelerin satın aldığı hızlı tüketim ürünleri harcamalarında şu değişiklikler görüldü:

Bağışıklık sistemini güçlendirici olduğuna yönelik haberlerin de etkisi muhtemelinde turşu kategorisinde ciddi bir artış görüldü. 3. haftada en çok artış gösteren kategori turşu oldu.

Yüksek artış gösteren kategorilerin 3 tanesi içecek ürünleri oldu. (Meyve Suları %104, Ayran %98, Gazlı Meşrubatlar %86)

Diş Macunu ve diş fırçalarının da sıra dışı artış gösteren ürünler sıralamasına girdiği görüldü.

Evde yemek yapma ve yemek yeme sayısının artması ile hazır yemekler ve soslar da artışta öne çıkan kategoriler oldu.

Dondurma, turşu, hazır yemekler, yoğurt, reçel-bal ve soslar listeye ilk defa giren gıda kategorileri oldu

Diğer yandan 3 hafta boyunca her hafta artarak büyüme gösteren tek ürün maya oldu.

Covid-19 salgınına yönelik hanelerdeki tüketim açısından ilk tepki olarak kolonya, sirke, makarna, bakliyat vb kategorilerde artışlar görülmüştü. Bu kategorilerin sonraki iki haftadaki seyrine bakıldığında; MAYA kategorisinin büyümesinin her hafta artarak devam ettiği görüldü. Türkiye’de haneler son 3 haftada her hafta artış göstererek maya satın aldı. Eve kapanmanın etkisiyle poğaça, ekmek vb hamur işlerinin evde yapılmaya başlanmasının etkisi söz konusu olabileceği iletildi. İlk hafta kolonyada görülen satın alım artışı diğer haftalarda aynı oranda devam etmedi.

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuyla ilgili şu değerlendirmeleri iletti: “10 Mart tarihinde “Türkiye’de Koronavirüsü tespit edilmiştir” açıklamasından sonraki ilk hafta hanelerin alışveriş davranışlarında ilk tepki olarak stoklamayı net bir şekilde gözlemlemiştik. İkinci haftada (18-24 Mart); hanelerin alışveriş sepetlerinde en çok artış gösteren kategorilerin farklılaştığını ve en çok artış gösteren kategorilerin atıştırmalık ürünler olduğunu görmüştük. 3. haftaya geldiğimizde ise tüketicilerin hane içi tüketim davranışlarında farklılıkların devam ettiğini görüyoruz. Bu hassas dönemde tüketici ve insan davranışlarının ve karar verme süreçlerinin değişiklik gösterdiği aşikar. Biz Ipsos olarak bu değişiklikleri araştırmalarımızla gün ışığına çıkarmaya devam edeceğiz.”