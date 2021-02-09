Dünyanın gözü önünde sahaya atlamıştı! YouTuber'ın cezası belli oldu

Damla Güler / İSTANBUL

Sosyal paylaşım sitesi olan Youtube’da 6 milyon abonesi bulunan, ‘Deli mi ne?’ isimli sayfanın sahibi olan Ali Abdüsselam Yılmaz, 14 Haziran 2019’da Beşiktaş Vadafone Park’ta oynanan Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlamıştı. Üzerinde İngilizce küfür yazılı bir tişörtle sahaya giren Youtuber, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmıştı. Olaydan bir sonraki gün Ali Abdüsselam Yılmaz ile kendisi gibi Youtuber olan ve tribünlerden o anların görüntüsünü çeken arkadaşları Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman sonraki gün gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan 4 youtuber ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

3 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYORDU

Yapılan soruşturma sonunda Ali Abdülselam Yılmaz hakkında “yasak alanlara girme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemi, Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman hakkında ise, “suça yardım” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmıştı. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın bugün yapılan duruşmasına sanık Cantuğ Özsoy katılırken diğer sanıkları avukatları temsil etti. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sorulan savcı sanık Ali Abdüsselam Yılmaz’ın isnat edilen suçu işlediğini gösteren polis tutanakları, olay yeri görüntüleri ve somut deliller bulunduğunu belirterek 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

“BİR ANLIK HEYECANLA ATLADI”

Savcı diğer sanıklar Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman’ın ise suçu işlediklerine dair şüpheden uzak delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini talep etti. Mütalaaya karşı söz alan Ali Abdüsselam Yılmaz’ın avukatı müvekkilinin bir anlık heyecanla sahaya atladığını söyleyerek beraat talep etti.

CEZASI ERTELENDİ

Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme sanıklar Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman’ın beraatine karar verdi. Mahkeme sanık Ali Abdüsselam Yılmaz’ı “yasak alanlara girme” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme cezayı 1 yıl 8 aya indirdi. Hükmün açıklanmasını da geri bırakan mahkeme sanık Yılmaz’ın 1 yıl süreyle spor müsabakalarına girmesini yasakladı.