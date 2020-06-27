Prof. Dr. Atasoy, “Uyuşturucu arz zincirinde sosyal mesafe kuralları nedeniyle dağıtım seviyesinde bir aksama yaşandı. Bu da fiyat yükselmelerine yol açtı” dedi. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan da, “Bir pandemi olarak düşünürsek dünyayı bağımlılık pandemisi bekliyor diyebiliriz” ifadesini kullandı.



Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 2005-2010 ile 2015-2022 dönemleri Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sevil Atasoy, 2020 raporunun madde kullanımının dünyanın her coğrafyasında arttığını gösterdiğini söyledi.

Prof. Atasoy şöyle devam etti: “Avrupa Uyuşturucu İzleme Merkezinin bulgularına göre bazı ülkelerde pandemi sırasında cannabis (esrar) kullanımı arttı. Balkan ülkelerindeki örgütler uyuşturucu kaçakçılığını bir yana bırakıp, siber suçlara ve sahte ilaç kaçakçılığına yöneldi. Europol’e göre uyuşturucu arz zincirinde sosyal mesafe kuralları nedeniyle sadece dağıtım seviyesinde bir aksama yaşandı. Bu da kısa süreli fiyat yükselmelerine yol açtı.”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, pandemi döneminin insanların psikolojik olgunluğunu pozitif yönde etkilediğini belirterek bu

durumun “Koronafobi” araştırmasında görüldüğünü söyledi. Tarhan, “Kovid-19 dönemi, bağımlılık tedavisinde eksen kayması yaptı, sosyal hayatta bir çok şey değişti. Aynı zamanda insanlığın bağımlılıkla ilgili koruyucu tedavilerin daha iyi yapılması ile ilgili bize ciddi fırsatlar ortaya çıkardı. Bir pandemi olarak düşünürsek dünyayı bağımlılık pandemisi bekliyor diyebiliriz. Doğru çözüm üretilirse sorunu çözme fırsatı da ortaya çıkar” dedi.