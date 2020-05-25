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25.05.2020 - 14:18 | | DHA

'Dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarpan şüpheliler yakalandı

Adana'da, uygulama noktasında durmayarak kaçan otomobildekiler, polis aracına çarpınca yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu otomobildeki 3 şüpheliden 2'si yakalandı. Şüphelilerin, üzerlerindeki esrarı kaçarken yola attığı öğrenildi.

'Dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarpan şüpheliler yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde yaptığı uygulamada şüpheli buldukları 61 JB 855 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobilde bulunan 3 şüpheli, uygulama noktasında durmayıp, caddede kurulu bariyerlere çarparak kaçmaya çalıştı. Daha sonra bir polis aracına da çarpan şüpheliler, otomobilin kullanılamaz hale gelmesi üzerine yaya olarak kaçmaya devam etti. Yaşanan kovalamacada, üstlerinde bulunan esrarı yola atan 3 şüpheliden 2'si yakalandı, diğeri ise ara sokaklarda gözden kayboldu. Şüphelilerin yere attığı esrara da polis ekipleri el koydu. Kaçan 3 kişinin çarptığı polis aracındaki iki polis, baş ağrısı ve mide bulantısı sebebiyle 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Dur ihtarına uymayıp, polis aracına çarpan şüpheliler yakalandı

EVDEN ÇIKIP İZLEDİLER

Gözaltına alınan 2 şüpheli Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürerken, çevrede oturan vatandaşların evlerinden caddeye çıkıp, yaşananları sosyal mesafe kuralına uymadan izledikleri görüldü. Şüphelilerin polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışması bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı.

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