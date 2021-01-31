Durakta bekliyordu ne olduğunu anlamadı! Kanlar içinde kaldı

Olay, Sarıyer Yeniköy Mahallesi Yunus Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerindeki durakta otobüs bekleyen Ayhan B.'nin yanına ticari bir araç yanaştı. Araçtan inen kişi yanında bulunan silahla Ayhan B.'ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ayhan B. kanlar içinde yere düştü.

Saldırgan ise geldiği araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Ayhan B.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ambulansla İstinye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ayhan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevrede şerit çekerek olay yeri incelemesinde bulunan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.