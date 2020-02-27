Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Â

Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ T.A. kazayÄ± hafif sÄ±yrÄ±klarla atlatÄ±rken sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yan yolcu kÄ±smÄ± oturan M.O. ve arka kÄ±sÄ±mda oturan M.Y. kazada aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Â Otomobil iÃ§erisinde sÄ±kÄ±ÅŸan M.O.'yu kurtarmak iÃ§in itfaiye ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ekipler yaklaÅŸÄ±k 45 dakika sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸma da sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden Ã§Ä±karÄ±lan M.O. ve M. Y. ambulansla Medeniyet Ãœniversitesi GÃ¶ztepe EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne, kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Ã–te yandan meraklÄ± vatandaÅŸlar kaza yerindeki ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± cep telefonu kamerasÄ±yla kayÄ±t aldÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

OTOMOBÄ°L SÃœRÃœCÃœSÃœ 0.99 PROMÄ°L ALKOLLÃœ Ã‡IKTI

YapÄ±lan incelemede, otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ T.A.'nÄ±n 0.99 promil alkollÃ¼ olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼, ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere Â AtaÅŸehir Polis Merkezi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AraÃ§lar Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¼zerine yan yol yeniden trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±. Polis kazayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â

Â OTOMOBÄ°L AÅžIRI HIZLIYDIÂ

KazayÄ± gÃ¶ren Harun Altun Taksi, Ä°ETT'nin arkasÄ±ndan son sÃ¼rat, yan yoldan benim Ã¶nÃ¼mden 140-150 kilometre hÄ±zla hiÃ§ frene basmadan bir anda Ã¶ndeki arabaya vurdu. Ne olduÄŸunu anlamadÄ±m, ters dÃ¶nÃ¼p bariyerlerin Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. AracÄ±mÄ± saÄŸa Ã§ekip hemen yolcularla birlikte Ã¶nce yaralÄ±larÄ± Ã§Ä±kartÄ±p bir tanesini buraya uzattÄ±k. DiÄŸeri Ã§Ä±kmayÄ±nca ambulans ve itfaiyeyi aradÄ±k. Ã–ndekinin durumu aÄŸÄ±r diÄŸerinin biraz daha aÄŸÄ±r ayaÄŸÄ± falan kÄ±rÄ±ktÄ±, ÅŸofÃ¶r diye konuÅŸulan arkadaÅŸÄ±n durumu biraz daha iyi ama emniyet kemeri takÄ±lÄ±ydÄ± onda diÄŸer arkadaÅŸta takÄ±lÄ± mÄ± deÄŸil miydi bilmiyorum zaten sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ hareket edemiyordu. Ambulanstaki arkadaÅŸlardan duydum vÃ¼cudunda Ã§ok kÄ±rÄ±k varmÄ±ÅŸ" dedi.

Â